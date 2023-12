Tesla : les conducteurs plus dangereux que les autres ? Le nombre d’accidents est élevé

Selon une étude, les conducteurs de Tesla ont plus d’accidents que les propriétaires de voitures d’autres marques. Sont-ils plus dangereux ou les véhicules du constructeurs sont-ils moins fiables, voire les deux ? Chacun ira de sa conclusion !

© Envato

Si les qualités des voitures électriques de Tesla ne font aucun doute, c’est leur fiabilité qui a récemment été pointée du doigt par une étude. Et une autre vient enfoncer le clou puisqu’il semblerait que les conducteurs des véhicules de la marque aient plus d’accidents. C’est en tout cas ce que nous explique LendingTee, société spécialisée dans les assurances automobiles, avec son classement basé sur des millions de devis enregistrées aux Etats-Unis entre novembre 2022 et 2023.

Tesla en tête du nombre d’accidents pour 1000 conducteurs

C’est une place dont Tesla se serait bien passé puisque le constructeur arrive en tête du classement avec 23,54 accidents pour 1000 conducteurs. À qui la faute ? Pour rappel, alors que la SAV de la marque est souvent pointée du doigt, elle rejette la responsabilité sur ses clients suite à des pannes à cause de pièces défectueuses selon une enquête de Reuters. Pas très loin derrière Tesla, il y a Ram avec 22,76 accidents pour 1000 conducteurs. Se trouvent ensuite Subaru et Mazda avec respectivement 20,90 et 18,55 accidents.

Cette étude se porte sur un échantillon situé aux Etats-Unis pendant une période d’un an, les résultats ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Pour cela, il faudrait jeter un œil aux devis d’assurance dans le monde entier sur plusieurs périodes. Mais impossible de ne pas se dire que ce résultat va dans le sens de précédentes enquêtes à propos de la fiabilité des voitures électriques de Tesla.

Mercedes est le bon élève du classement

Bien évidemment, il y a de bons élèves parmi les mauvais. La marque enregistrant le moins d’accidents ? Mercedes avec un score de 15,06 sinistres pour 1000 conducteurs. Rien d’étonnant de la part d’un constructeur automobile reconnu depuis des décennies dans le milieu. On trouve également, dans l’ordre, Nissan, Kia et Audi parmi ceux qui s’en sortent bien.