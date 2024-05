Attention utilisateurs de Windows : cet outil crucial pour identifier les problèmes de pilotes disparaît

Attention, utilisateurs Windows 10 et Windows 11 : un outil crucial pour identifier et résoudre les problèmes de pilotes va bientôt disparaître. Microsoft a annoncé la suppression de l’interface graphique du Driver Verifier Manager dans les futures versions de l’OS.

Après avoir sonné le glas de Skype Enterprise, autre mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Windows : un outil crucial pour identifier les problèmes de pilotes va bientôt disparaître. Microsoft a annoncé qu’il ne maintiendra plus l’interface graphique du Driver Verifier Manager (verifiergui.exe) et qu’elle sera finalement supprimée dans une prochaine version de Windows.

Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes pour celles et ceux qui comptaient sur cet outil bien pratique qui permet de diagnostiquer et résoudre les problèmes de pilotes, qui provoquent souvent des baisse des performances ou de la stabilité du système.

Heureusement, la version en ligne de commande du Driver Verifier Manager restera disponible. Pour l’utiliser, ouvrez l’invite de commande en mode administrateur et tapez verifier.exe. Appuyez sur Entrée pour lancer l’outil.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec la ligne de commande, vous pouvez toujours identifier les problèmes de pilotes grâce à des outils intégrés à Windows:

Gestionnaire de périphériques (Win + R) : un outil qui vous permet de consulter l'état de vos pilotes et de les mettre à jour ou de les désinstaller,

un outil qui vous permet de consulter l’état de vos pilotes et de les mettre à jour ou de les désinstaller, Observateur d’événements : un autre qui permet de consulter les journaux système et d’identifier les messages d’erreur liés aux pilotes.

Microsoft a annoncé son intention de supprimer l’interface graphique du Driver Verifier Manager dans les futures versions de Windows, mais n’a pas encore précisé quelles versions seront concernées. Il est possible que la suppression soit progressive et qu’elle commence par les versions les plus récentes de Windows, comme Windows 11, avant de s’étendre aux versions antérieures.

Pour l’instant, l’interface graphique du Driver Verifier Manager est toujours disponible dans toutes les versions prises en charge de Windows… Mais jusqu’à quand ?

