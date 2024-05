Microsoft tente désespérément de faire migrer les utilisateurs vers Windows 11 avant la fin du support de Windows 10 en 2025

© Envato

Alors que la fin annoncée de Windows 10 se profile à l’horizon du 14 octobre 2025, Microsoft se démène pour pousser ses utilisateurs vers le brillant avenir de Windows 11. Un futur où vous ne manquerez jamais de mises à jour sur la météo ou le dernier scandale à Hollywood, c’est promis.

Les Widgets de Windows 11, entre nécessité et futilité

Windows 11, lancé il y a deux ans, peine encore à éclipser son aîné. Malgré cela, Microsoft ne manque pas de créativité pour vendre son nouveau système : entre pop-ups envahissants et une page web dédiée garnie de comparatifs et guides d’achat de nouveaux laptops, le géant du logiciel fait feu de tout bois.

Mais dans son effort pour rendre Windows 11 plus attrayant, Microsoft ne se contente pas de vanter les mérites ergonomiques ou esthétiques de son système. Non, il souligne aussi un usage inattendu : rester au courant des derniers scandales de célébrités. Entre autres.

Heureusement, les Widgets restent personnalisables

Désormais bien garnis de publicités, Microsoft n’a de cesse de mettre en avant les Widgets de Windows 11 au sein de son nouveau menu Démarrer. Ces derniers vous tiennent informé des dernières nouvelles, qu’il s’agisse de la météo, des mouvements boursiers, des résultats sportifs ou des potins de stars.

Ce positionnement peut sembler décalé pour un OS qui se veut professionnel et polyvalent, mais il illustre une tentative de capter un public plus large, voire de répondre à une culture de l’immédiateté et de l’hyper-connectivité. Des incidents comme celui impliquant Scarlett Johansson et la problématique du clonage vocal par OpenAI sont des exemples du type de contenu que ces Widgets pourraient tout à fait relayer.

Windows 11 parviendra-t-il à s’imposer d’ici la fin du support de Windows 10 ?

Mais derrière tout ça se cachent des réalités moins reluisantes. La transition vers Windows 11, avec ses exigences matérielles strictes et ses fonctionnalités parfois controversées, s’apparente pour beaucoup à une montagne russe. Si, à titre strictement personnel, j’apprécie énormément Windows 11, les chiffres démontrent que son audience n’a de cesse de baisser vis-à-vis de son prédécesseur, Windows 10.

Microsoft a quand même tenté de marquer des points avec l’introduction de fonctionnalités avancées d’IA dans la prochaine mise à jour de Windows 11. Mais là encore, le hic : ces innovations nécessitent des équipements de pointe, rendant ces avancées inaccessibles pour la majorité des utilisateurs, à moins de s’acheter un PC de dernière génération.

Reste à voir si les utilisateurs mordront à l’hameçon ou s’ils préféreront garder leur bon vieux Windows 10 jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ironie du sort, c’est peut-être la nostalgie qui tiendra tête à l’innovation, du moins pour un temps.