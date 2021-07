Audi : le concept Grand Sphere nous donne un avant-goût du successeur électrique de l’A8 pour 2024

La voiture devrait mettre fin à la génération actuelle de l’A8 tout en donnant le coup d’envoi à une toute nouvelle gamme de véhicules électriques. Outre la Grand Sphere, la société prévoit de dévoiler l’année prochaine un concept de coupé baptisé Sky Sphere, ainsi qu’une Urban Sphere de type fourgon.

Audi Grand Sphere – Crédit : Audi

Jusqu’à présent, les modèles électriques de série d’Audi, notamment la e-Tron, la Q4 e-Tron et la e-Tron GT, ont tous des formes qui pourraient tout aussi bien contenir un moteur à combustion interne. Cependant, ce n’est pas le cas de la nouvelle Audi Grand Sphere, qui semble vraiment conçue pour être électrique.

L’absence de moteur à combustion interne fait que son capot est court et que son empattement est suffisamment long pour offrir un grand confort intérieur. Audi affirme que l’habitacle sera minimaliste, et qu’il y aura une foule d’aides à la conduite. De plus, comme chez Tesla, la voiture sera capable de reconnaître son propriétaire et ses passagers et d’appliquer automatiquement leurs préférences. Comme on peut le voir sur l’image, l’habitacle ressemble davantage à un salon qu’à une voiture.

Audi a déjà entamé sa transition vers des véhicules 100% électriques

La marque allemande a déjà annoncé sa stratégie d’élimination progressive des modèles à moteur à combustion interne. En effet, la société commencera à devenir une marque entièrement électrique à partir de 2026. En 2033, les voitures à moteur à combustion interne disparaîtront complètement de la gamme d’Audi.

Norbert Weber, responsable du design intérieur chez Audi, a déclaré : « La Grand Sphere est clairement plus proche de la réalité [que le concept Audi Aicon]. Aux alentours de 2025, nous voulons proposer une nouvelle offre dans le segment supérieur du luxe – et la Grand Sphere est définitivement une perspective à cet égard. Surtout quand vous parlez du langage du design, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, bien sûr, nous voulons apporter autant d’éléments de la production en série que possible. ».

En attendant, on pourra bientôt découvrir le nouveau Audi Q4 E-Tron, un crossover électrique qui sera doté d’un affichage dynamique tête haute à réalité augmentée. Audi prévoit également de s’attaquer directement à Tesla, actuellement leader sur le marché des véhicules électriques. En effet, la marque allemande a récemment dévoilé l’Audi E-Tron GT, sa berline électrique qui se recharge plus rapidement qu’une Tesla.

Source : Carscoops