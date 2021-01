Audi E-Tron GT : la berline électrique se recharge plus rapidement qu’une Tesla

Le concept Audi E-Tron GT peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes environ, avant d’atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h. De plus, le véhicule peut passer de 0 à 200 km/h en 12 secondes environ.

Audi E-Tron GT – Crédit : Cascoops

Comme on peut le voir sur la photo, on ne peut pas apercevoir le design de la voiture, car celui-ci est encore camouflé. Cependant, nous ne savons davantage sur ses caractéristiques techniques. La plus surprenante de l’Audi E-Tron GT est probablement sa recharge rapide. En effet, la berline électrique est compatible avec une puissance de 350 kWh, soit bien plus que les Tesla Model S ou la Porsche Taycan.

La Tesla Model S doit, elle, se contenter d’une puissance maximale de 200 kWh, qui peut être délivrée sur les Superchargeurs V3, compatibles 250 kWh. Lors du déploiement de ces bornes dernière génération, Tesla annonçait une vitesse de recharge multipliée au moins par 2. En comparaison, la Porsche Taycan peut monter à 270 kWh, soit 70 kWh de plus que les Tesla, mais 80 kWh de moins que l’Audi E-Tron GT.

L’Audi E-Tron GT est la voiture qui se recharge le plus rapidement

Avec ses 350 kWh, l’Audi E-Tron GT serait en mesure de recharger entièrement sa batterie en quelques dizaines de minutes seulement. De son côté, l’Audi E-Tron classique peut déjà charger 110 km d’autonomie en 10 minutes, ce qui est très impressionnant.

Malheureusement, pour atteindre de telles vitesses de recharge, il faudra trouver des bornes compatibles 350 kWh. D’après la FAQ de Ionity, les stations de recharge sont compatibles 350 kWh si celles-ci sont équipées de câbles CCS 2.0.

Son prix n’a pas encore été annoncé, mais lors de son lancement officiel ce printemps, la E-Tron GT ordinaire devrait commencer à environ 100 000 £ (112 300 euros) au Royaume-Uni, tandis que la version RS devrait coûter environ 130 000 £ (146 000 euros). C’est plus cher que les 139 990 euros de la Tesla Model S Plaid, qui sera sans aucun doute sa plus grande rivale. En effet, cette dernière dispose d’une autonomie de 840 km, une vitesse de pointe de 320 km/h et peut abattre le 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes.

Source : carscoops