Audi Q4 E-Tron : le crossover électrique sera doté d’un affichage dynamique tête haute à réalité augmentée

Le véhicule offrira par exemple un affichage tête haute à réalité augmentée (AR), offre un aperçu convaincant de ce qui va suivre.

Audi Q4 E-Tron affichage tête haute – Crédit : Audi

À l’intérieur, le Q4 E-Tron est doté du tout dernier volant Audi, avec des panneaux tactiles à la place des boutons physiques, d’un groupe de cadrans entièrement numériques de série et d’un affichage tête haute à réalité augmentée en option. L’été dernier, Mercedes avait lui aussi dévoilé son affichage tête haute à réalité augmentée dans une vidéo.

Celui-ci offre un champ de vision plus large et des animations plus précises que la version précédente. Celui-ci est composé de deux parties distinctes. Tout d’abord, à environ 3 mètres devant le conducteur, la voiture affichera la vitesse de conduite, les panneaux de signalisation, le système d’assistance et les symboles de navigation sous forme d’affichage statique.

À une distance d’environ 10 mètres, le nouveau système à réalité augmentée affichera des informations comme une ligne rouge sur les bordures de la voie pour indiquer aux conducteurs s’ils dérivent trop d’un côté. Il fournira également une animation qui permet de suivre la voiture qui précède grâce au régulateur de vitesse adaptatif. De plus, il affichera une flèche bleue pour chaque virage afin d’aider le conducteur à se repérer.

Que sait-on du Q4 E-Tron de Audi ?

Le véhicule mesure 4,59 mètres de long, 1,86 mètre de large et 1,61 mètre de haut. Cela le rend légèrement plus petit qu’une Tesla Model Y. La version finale du Q4 E-Tron avait été repérée en cours de tests sur route ouverte l’été dernier.

Audi n’a pas partagé les caractéristiques du moteur ou de la batterie. Il est probable que ces informations soient conservées pour la révélation officielle du véhicule le mois prochain. On imagine que le véhicule sera toujours capable de recharger 110 km d’autonomie en 10 minutes, comme le modèle actuel.

Audi devrait mettre en production le Q4 E-Tron d’ici la fin de l’année. Les livraisons du véhicule devraient commencer au début de l’année 2022. En attendant, l’Audi E-Tron 2021 a récemment bénéficié d’une forte réduction de prix et d’une meilleure autonomie, ce qui pourrait convaincre quelques clients.

Source : Autoblog