Audi n’a pas apprécié qu’un YouTuber utilise sa RS6 pour aider les gens pendant les inondations en Allemagne

Audi a prêté une voiture de presse RS6 Avant au YouTubeur pendant deux semaines qu’il puisse essayer et parler de la super familiale, mais le constructeur automobile allemand n’aurait jamais pu imaginer ce qui allait se produire quelques jours plus tard.

Audi RS6 pendant les inondations – Crédit : Misha Charoudin / YouTube

Comme vous le savez peut-être, l’Allemagne a récemment connu des inondations dévastatrices, et la zone autour du célèbre circuit du Nürburgring a été touchée. Charoudin, un YouTubeur qui propose du contenu autour du Nürburgring n’a pas hésité à utiliser la RS6 Avant que lui a prêté Audi pour aider à conduire des dizaines de volontaires et à transporter les fournitures nécessaires dans les zones dans le besoin.

En bon YouTubeur, Charoudin a évidemment documenté ses péripéties et a posté des vidéos explicatives sur sa chaîne YouTube. Même si le Nürburgring a été le théâtre des inondations, on sait que Tesla tente actuellement de battre le record du monde sur le circuit avec sa Tesla Model S Plaid.

Audi ne veut pas que ses voitures soient utilisées pour porter secours aux victimes

Les vidéos ont évidemment attiré l’attention du service de presse d’Audi, qui, selon lui, lui a envoyé un email exprimant son mécontentement quant à son utilisation de la voiture. « Ce n’était pas le but de la voiture d’essai. Nous espérons sincèrement que la voiture reviendra dans un état impeccable. », peut-on lire dans l’email d’Audi.

Le YouTubeur a admis avoir fait passer la voiture de presse par des « environnements extrêmes » impliquant un peu de conduite hors route, ce qui pourrait être la cause du mécontentement d’Audi. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, l’Audi RS6 Avant n’est pas vraiment au meilleur de sa forme et est couverte de boue.

On ne sait pas ce qu’Audi autorise et interdit pour ses voitures de presse, mais il me semble qu’utiliser la voiture pour venir en aide aux victimes d’inondations ne puisse pas faire de mal à la marque, bien au contraire. Certains diront que c’était l’occasion idéale de démontrer l’impressionnante polyvalence de la RS6 et de se démarquer des dizaines de vidéos déjà existantes sur le même sujet, mais Audi ne voit pas les choses de cet œil. Nous avions par exemple déjà pu voir la RS6 Avant affronter une Tesla Model 3 sur 400 mètres.

Source : The Drive