Automobile : Un artiste crée un visuel de mélange entre une Toyota Prius et une voiture de course

Sur sa page Facebook baptisée « Unnecessary automobile nose swaps », @CarsGetRuined poste ses montages, mélangeant les designs de deux véhicules très différents. Sa dernière création est un mélange entre une Toyota Prius et un roadster.

Il ne s’agit pas là du dernier modèle de Toyota, mais bien d’un montage photo. Si le tuning est parfois surprenant, comme ces italiens qui avaient dissimulé un moteur de Ferrari dans une fourgonnette Citroën 2 CV, @CarsGetRuined revisite le concept. Sur sa page Facebook « Unnecessary automobile nose swaps » (que l’on traduirait par : échanges de nez d’automobiles inutiles) il publie des designs de véhicules étonnamment familiers. En remplaçant le nez d’un véhicule par celui d’un tout autre modèle, il crée de nouveaux modèles improbables. On peut par exemple voir une « Jeepyota Supra SRT », résultat du mélange entre un Jeep Grand Cherokee SRT et une Toyota Supra. Ou encore une Ferrari F40 avec un nez de Dacia Sandero. Etonnant.

La rencontre entre une Toyota Prius et une Pagani Zonda S Roadster – Crédits : Facebook/Unnecessary automobile nose swaps. @CarsGetRuined

Quand l’hybride électrique devient un roadster

De la Lexus LFA avec un nez de BMW M6 à la Honda NSX avec un avant de Mazda MX-5, on peut dire qu’aucune catégorie de véhicules ne lui fait peur. Et que plus le mélange est improbable, mieux il fonctionne. La dernière œuvre de l’artiste n’est pas la moins surprenante. Effectivement, il s’agit d’une Pagani Zonda S Roadster, combinée avec… un nez de Toyota Prius. La célèbre hybride de Toyota devient donc un redoutable roadster. L’artiste ne dit pas si cette « Toyogani » est équipée du moteur hybride de la Prius, ou du moteur AMG-V12 de la Pagani.

Le visuel a suscité de nombreux commentaires, qui ne vont pas tous dans le même sens. Ainsi, un internaute commente que ce véhicule est « affreux, mais à la fois cohérent », pendant que d’autres disent que finalement « un nez de Prius va à n’importe quel véhicule, sauf à une Prius ». Reste à savoir si Toyota présentera un roadster parmi les 70 véhicules hybrides et électriques qui devraient être présentés par le constructeur d’ici 2025.

Source: Auto Evolution