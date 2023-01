Avatar 2 : de nouvelles images incroyables du tournage du film sous l’eau publiées

Alors qu’Avatar 2 : La voie de l’eau bat tous les records, on se demande encore tous aujourd’hui comment les scènes sous-marines ont été tournées. Les studios Disney/ 20th Century Studios ont aujourd’hui publié de nouvelles images incroyables du tournage.

36 mètres de long, 18 de large, 9 de profondeur. C’est la taille du bassin dans lequel la plus grande partie des images sous-marines ont été filmées par James Cameron et ses équipes. C’est ce tournage en conditions « presque » réelles qui a permis d’obtenir des images si époustouflantes.

Tournage Avatar 2 : La voie de l’eau © Studios Disney/ 20th Century Studios

Capteurs derniers cris, combinaisons sous-marines, véhicule sous-marin pour filmer : tous les moyens ont été donnés au réalisateur afin qu’il puisse tourner ce chef-d’œuvre cinématographique.

Tournage Avatar 2 : La voie de l’eau © Studios Disney/ 20th Century Studios

Sur les différentes images publiées aujourd’hui, on peut voir notamment l’intérieur du studio de tournage. Au-delà de l’énorme bassin qui a permis la réalisation des scènes aquatiques, de nombreux accessoires nouveaux utilisés par les acteurs illustrent à quel point le réalisateur a le souci du détail.

Tournage Avatar 2 : La voie de l’eau © Studios Disney/20th Century Studios

On apprend également aujourd’hui que les premiers tournages tests avaient été réalisés avec les acteurs suspendus dans les airs, plutôt que dans l’eau, tout en imitant les mouvements aquatiques. Cette technique de tournage avait alors été tout de suite rejetée par le réalisateur : “Vous voulez que les gens aient l’air d’être sous l’eau, alors ils doivent être sous l’eau”.

Tournage Avatar 2 : La voie de l’eau © Studios Disney/ 20th Century Studios

Avatar 2 : La voie de l’eau, est-il né en raison de la passion de James Cameron pour la plongée sous-marine ?

Si on peut se demander où James Cameron est allé chercher son inspiration pour réaliser ces deux films, nombreuses sont les analyses justifiant la tournure prise par le film par la passion du réalisateur pour la plongée sous-marine. Cette raison expliquerait à la fois l’histoire de La voie de l’eau, mais également les caractéristiques de la faune et de la flore du premier volet, largement inspirées de l’univers sous-marin.

Tournage Avatar 2 : La voie de l’eau © Studios Disney/ 20th Century Studios

En 2012, Cameron avait par exemple battu le record de profondeur de plongée en solitaire en se rendant – à bord d’un véhicule sous-marin à la pointe de la technologie – dans la partie la plus profonde de la fosse des Mariannes à 7 kilomètres de profondeur. Quelques années plus tard, il avait même ironisé en affirmant qu’il réalisait des films à gros succès uniquement pour financer sa passion et ses explorations sous-marines.

