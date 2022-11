Avatar 2 : les accessoires hallucinants utilisés lors tournage du film le plus attendu de 2022

Avatar : La voie de l’eau. Tel est le nom du nouvel opus d’Avatar qui sortira dans les cinémas français le 14 décembre prochain. Si les premières images ont permis d’identifier l’univers aquatique dans lequel évolueront Jake Sully et Neytiri (respectivement joués par Sam Worthington et Zoe Saldana), on en sait aujourd’hui un peu plus sur les conditions de tournage très particulières du nouveau (très) long-métrage de James Cameron.

Avatar : La voie de l’eau, en salle le 14 décembre 2022 © avatar.com

En effet, le résultat visuel s’annonçant déjà très impressionnant, serait dû selon le réalisateur James Cameron, aux conditions de tournage exceptionnelles du second volet. Filmé entre 2017 et septembre 2020 (après une interruption de quatre mois en raison de la pandémie), Avatar 2 serait le fruit de nombreuses techniques cinématographiques nouvelles. James Cameron a par exemple indiqué dans une nouvelle interview que des jet-packs sous-marins avaient permis aux acteurs de réaliser les scènes aquatiques. Pourquoi cela ? Car le réalisateur ne désirait pas imposer à ses personnages des pieds palmés. La production a donc eu l’idée ingénieuse de fournir aux acteurs des jet-packs pour pouvoir réaliser leurs déplacements sous-marins plus ‘naturellement’ : « Ils effectuent une course, et lorsqu’ils sont dans la phase de glissement de la course, ils déclenchent le jet-pack à l’aide d’un petit interrupteur et cela les fait avancer de quelques mètres. Ils bougeaient leurs hanches comme s’ils avaient une queue. On appelait ça la nage du crocodile » a indiqué le réalisateur.

Une saga historique ?

Pour rappel, en 2009 déjà, les effets spéciaux du premier opus, véritables prouesses technologiques pour l’époque, avaient tenu en haleine des millions de spectateurs du monde entier. Le premier volet reste, à ce jour, le plus grand succès au box-office mondial (presque 3 milliards de dollars de recettes). Les audiences du deuxième volet seront donc également à surveiller. Effectivement, si les scénarios des épisodes trois et quatre sont déjà écrits, Cameron a laissé entendre que si les résultats de La voie de l’eau se révèlent décevants, la production des suites pourrait être remise en cause.

Source : cbr.com