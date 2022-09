Avatar 2 : James Cameron a jeté un script sur lequel il avait travaillé pendant un an

Le réalisateur James Cameron a révélé avoir travaillé pendant un an sur un script d’Avatar 2. Il l’a finalement jeté parce qu’il ne lui convenait pas avant de recommencer à zéro.

Il aura fallu patienter 13 ans avant de voir la suite d’Avatar au cinéma. Le premier Avatar est effectivement sorti en 2009 tandis qu’Avatar 2 arrivera le 14 décembre 2022 en salles. Sur ces 13 ans, le réalisateur James Cameron a passé un an complet à travailler sur un script d’Avatar : La voie de l’eau. Ce script a finalement été jeté et ne verra jamais le jour.

Avatar 2 © 20th Century Studios

À l’occasion d’une interview accordée à The Times, James Cameron a révélé que ce script jeté d’Avatar 2 était complet. Le film était donc essentiellement écrit et il aurait pu passer à l’étape suivante de production. Néanmoins, James Cameron qui a écrit le scénario de Terminator 2 sous ecstasy a préféré recommencer à zéro.

Le script n’était pas à la hauteur d’Avatar, selon James Cameron

James Cameron a donné plus de détails sur l’écriture du script d’Avatar 2. « Quand je me suis assis avec mes scénaristes pour commencer Avatar 2, je leur ai dit que nous ne pouvions pas faire le suivant tant que nous ne comprenons pas pourquoi le premier a si bien fonctionné », a-t-il révélé. Avatar 2 devait sortir en décembre 2021, mais il a finalement été repoussé pour plusieurs raisons, notamment à cause de la pandémie de Covid-19. Le tournage avait dû s’arrêter pendant un moment en Nouvelle-Zélande.

Selon le réalisateur, « tous les films fonctionnent à différents niveaux. Le premier est la surface, qui est les personnages, le problème et la résolution. Le second est la thématique. Qu’est-ce que le film essaie de dire ? Mais ‘Avatar’ fonctionne également à un troisième niveau, le subconscient ». Après avoir travaillé sur un script pendant un an, James Cameron a réalisé que celui-ci n’arrivait pas au troisième niveau du subconscient.

Cela explique en partie pourquoi il aura fallu attendre 13 ans avant de voir Avatar 2 sur grand écran. Au moins, la production a pu profiter des évolutions technologiques. Les effets spéciaux d’Avatar : La voie de l’eau ont connu une évolution incroyable depuis le premier film. Il faut notamment s’attendre un photoréalisme impressionnant, surtout au niveau de l’eau.

Source : ComicBook