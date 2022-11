Avatar 2 : une nouvelle bande-annonce façon House of the Dragon

Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, Avatar : La Voie de l’eau raconte l’histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les problèmes qui les suivent, les longueurs qu’ils parcourent pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent. La nouvelle bande-annonce est à voir ci-dessous.

Avatar : La Voie de l’eau © 20th Century Studios

Une nouvelle bande-annonce du film Avatar The Way of Water vient de sortir, cette nuit. Elle donne vie au monde magique des Navis à l’écran, où des dragons amphibiens bleus géants règnent dans les cieux. Pendant ce temps, la famille Sully enseigne à leurs enfants leur mode de vie, jusqu’à ce qu’une tragédie frappe…

Le film de James Cameron sortira sur les écrans du monde entier le 16 décembre 2022, 13 ans après le blockbuster original.

Une nouvelle bande-annonce pour Avatar : La Voie de l’eau

La nouvelle bande-annonce montre Sam Worthington en tant que Jake Sully et Zoe Saldaña en tant que Neytiri alors qu’ils apprennent à leurs enfants à monter leurs dragons individuels. Après quelques plans pittoresques sur la mer et sur le ciel, la tragédie frappe : une guerre avec les humains. La bande-annonce nous rappelle également les séries Game of Thrones et House of the Dragon, alors que les dragons bleus envahissent le ciel sur le champ de bataille.

Avatar est sorti en 2009 et est devenu le film le plus rentable de tous les temps, récoltant plus de 2,9 milliards de dollars dans le monde. Avatar : La Voie de l’eau mettra en vedette Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clément et Kate Winslet.

Comme nous vous l’avions expliqué, les effets spéciaux d’Avatar : La voie de l’eau ont connu une évolution incroyable depuis le premier film. Il faut notamment s’attendre à un photoréalisme impressionnant, surtout au niveau de l’eau.

James Cameron a récemment révélé qu’il avait fallu au moins 13 ans pour créer le scénario d’Avatar 2. Après tout, la suite avait été annoncée en 2011, déjà. L’homme avait même jeté le script original de la suite à la poubelle.

Voici le synopsis officiel :