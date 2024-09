Avec les forfaits flexibles Prixtel, faites des économies pour la rentrée

Découvrir l’offre maintenant

Prixtel, connu pour ses offres mobiles flexibles et économiques, vient de dévoiler une toute nouvelle offre pour la rentrée : le forfait Oxygène avec 5G gratuite. L’offre s’adapte à la consommation de chacun avec trois paliers différents :

120 Go pour 7,99€ par mois

140 Go pour 9,99€ par mois

160 Go pour 11,99€ par mois

Cette flexibilité vous permet de payer uniquement pour ce que vous consommez réellement, une aubaine si vous êtes un gros consommateur de data ou tout simplement si vous souhaitez maîtriser votre budget.

En prime, ce nouveau forfait inclut également plusieurs autres services. En France métropolitaine, les utilisateurs bénéficient des appels et SMS/MMS illimités, ainsi que du transfert d’appel vers la messagerie, le tout inclus sans coût supplémentaire. Pour ceux qui voyagent régulièrement en Europe ou dans les DOM, l’offre Oxygène reste tout aussi compétitive avec des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et la France, ainsi que 15 Go de data par mois pour une connectivité sans interruption à l’étranger.

Un forfait mobile 5G complet et neutre en CO2 à moins de 10€

Parmi les avantages de cette offre, difficile de ne pas commencer par l’inclusion de la 5G gratuitement ! Sans aucuns frais supplémentaires, vous pouvez ainsi profiter d’une vitesse de pointe pour vos téléchargements, le streaming, les appels vidéo ou encore la navigation Internet. Pour vous faire profiter d’une telle vitesse, Prixtel vous propose le réseau 4G et 5G de SFR, reconnu pour sa couverture fiable et étendue.

Outre la qualité du réseau, Prixtel se distingue également par son engagement envers l’environnement. Tous les forfaits de l’opérateur, y compris l’offre Oxygène, sont neutres en CO2. Prixtel compense intégralement les émissions de CO2 générées par l’utilisation de ses services mobiles, faisant ainsi un geste concret pour la planète. Cet engagement écologique s’ajoute à la flexibilité des forfaits, qui sont tous sans engagement, permettant aux utilisateurs de résilier ou de changer d’offre à tout moment sans frais supplémentaires.

En choisissant Prixtel, les clients bénéficient aussi d’un service client efficace et réactif. Disponible en ligne, l’équipe de Prixtel est reconnue pour son assistance rapide et ses réponses précises, garantissant une expérience utilisateur de qualité à chaque étape.

Finalement, avec la 5G gratuite, un réseau de qualité, une flexibilité inégalée, et un engagement écologique fort, Prixtel propose une offre qui coche toutes les cases pour cette rentrée. N’attendez plus pour souscrire et profitez d’une expérience mobile optimale avec Prixtel !

