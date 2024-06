Les meilleurs forfaits eSIM pour partir en voyage

© benzoix / Freepik

Vous avez prévu de passer vos vacances à l’étranger, mais votre forfait mobile n’inclut pas de data dans le pays que vous souhaitez visiter ? Plutôt que de vous retrouver en hors forfait, de souscrire une option internationale coûteuse et souvent peu flexible chez votre opérateur, ou encore d’acheter une carte SIM locale, il est possible de souscrire des forfaits eSIM prépayés qui vous permettent de rester connecté où que vous alliez. En plus d’être faciles à utiliser, ces offres sont abordables et s’adaptent à vos besoins.

Si beaucoup d’opérateurs proposent des forfaits eSIM, nous nous sommes concentrés ici sur des fournisseurs qui ne proposent que des offres avec de la data Internet à utiliser à l’étranger. Bien que ces forfaits n’incluent pas les appels et les SMS/MMS, vous avez quand même la possibilité d’appeler et d’envoyer des messages en passant par une application VOIP comme WhatsApp, Messenger ou Snapchat. Voici notre sélection des meilleurs forfaits eSIM pour partir à l’étranger en 2024.

Saily : la simplicité même

Saily, le nouveau service de Nord Security, propose des forfaits de données eSIM dans plus de 150 pays. Ces derniers vont de 1 à 20 Go de data en fonction des destinations, et sont valables 7 à 30 jours en fonction de l’offre choisie. Les prix commencent à partir de 3,99 $. L’avantage de ce service est qu’il propose une configuration rapide. En effet, il vous suffit de télécharger l’application, de souscrire à une offre et de l’activer avant votre voyage pour profiter d’une connexion sécurisée et fiable en 4G ou 5G pendant vos vacances. Autre point notable, le support client est disponible 24h/24h et 7j/7 en cas de besoin.

Découvrir Saily

Depuis le 12 juin, Nord Security vous offre jusqu’à 20 Go de données gratuites sur Saily pour toute souscription d’un abonnement de deux ans à son service de cybersécurité NordVPN. Un avantage non négligeable si vous souhaitez profiter en même temps d’une protection optimale sur tous vos appareils !

Voir l’offre de NordVPN

Airalo : des forfaits flexibles qui s’adaptent à vos usages

Avec plus de 10 millions d’utilisateurs à travers le monde, Airalo est sans aucun doute le fournisseur de eSIM pour voyageurs le plus réputé. Il propose de nombreuses offres dédiées à différents besoins et couvre plus de 200 pays. L’opérateur propose trois types de forfaits :

Les eSIM locales : pour profiter de 1 à 20 Go de data dans un pays spécifique. Elles sont disponibles à partir de 4,50 $ et ont une durée de validité de 7 à 30 jours .

: pour profiter de dans un pays spécifique. Elles sont disponibles et ont une durée de validité de . Les eSIM régionales : pour profiter de 1 à 100 Go de data dans plusieurs pays d’une même région. Elles sont disponibles à partir de 5 $ et ont une durée de validité comprise entre 7 et 180 jours .

: pour profiter de dans plusieurs pays d’une même région. Elles sont disponibles et ont une durée de validité comprise entre . Les eSIM mondiales : pour profiter de 1 à 20 Go dans le monde entier (124 pays). Elles sont disponibles à partir de 9 $ et ont une durée de validité comprise entre 7 et 365 jours. Il est également possible d’opter pour des forfaits avec données, appels et SMS.

À l’instar de Saily, cet opérateur propose un système simple d’utilisation et opérationnel en quelques minutes. Il vous suffit d’installer l’appli, de choisir votre forfait, puis d’installer et d’activer votre eSIM et le tour est joué. On notera enfin que l’assistance client est uniquement en anglais.

Découvrir Airalo

Ubigi : rechargez facilement votre forfait où que vous soyez

L’opérateur Ubigi propose lui aussi des forfaits eSIM prépayés avec de la data pour voyager. Le fournisseur vous permet de choisir entre trois types d’offres qui s’adaptent à vos besoins :

Ponctuel : une fois que vous avez consommé la data incluse dans votre offre, vous pouvez recharger votre forfait. Ces offres sont proposées à partir de 2 € et vont de 500 Mo à 50 Go , avec une validité de 7 à 30 jours .

: une fois que vous avez consommé la data incluse dans votre offre, vous pouvez recharger votre forfait. Ces offres sont proposées et vont de , avec une validité de . Mensuel : votre forfait est renouvelé tous les mois et il est possible de le résilier après 3 mois. Ces offres sont proposées à partir de 4 € par mois et vous font profiter de 5 à 20 Go de data par mois.

: votre forfait est renouvelé tous les mois et il est possible de le résilier après 3 mois. Ces offres sont proposées et vous font profiter de par mois. Annuel : le forfait est renouvelé tous les mois pendant 12 mois. Les forfaits annuels sont proposés à partir de 16 € et vous font profiter de 24 Go, soit 2 Go par mois, ou de 60 Go, soit 5 Go par mois.

Vous avez la possibilité d’opter pour un pays en particulier parmi plus de 200 destinations, mais également de souscrire une eSIM qui vous autorise à surfer dans plusieurs destinations d’une même zone. La formule Monde vous donne quant à elle accès à un forfait de data utilisable dans tous les pays. Notez qu’Ubigi propose la 5G dans 40 destinations, et un service client en anglais. Enfin, le service vous permet de recharger facilement votre forfait de data, même sans connexion Internet.

Découvrir Ubigi

eSIMX : une large gamme de forfaits pour les nomades

Parmi les opérateurs qui proposent des forfaits de data bloqués pour l’international, eSIMX est une autre alternative viable pour voyager. Le service est disponible dans plus de 160 pays et vous fait profiter d’une assistance 24h/24 et 7j/7 en anglais. Ici encore, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Forfait local : si vous souhaitez visiter une destination particulière. Les offres sont valables 7 à 30 jours et vous font profiter de 1 à 20 Go en fonction des destinations. Les prix débutent à 3,50 $ .

: si vous souhaitez visiter une destination particulière. Les offres sont valables et vous font profiter de en fonction des destinations. Les prix débutent à . Forfait régional : ce type d’offre couvre plusieurs pays. Par exemple, le forfait eSIM Europe vous permet de profiter d’une connexion fiable et performante en 4G/5G dans 32 pays. Vous pouvez par ailleurs souscrire à des forfaits voix, données et SMS. Les offres vous font profiter de 1 à 20 Go . Elles sont proposées à partir de 6 $ et sont valables 7 à 30 jours .

: ce type d’offre couvre plusieurs pays. Par exemple, le forfait eSIM Europe vous permet de profiter d’une connexion fiable et performante en 4G/5G dans 32 pays. Vous pouvez par ailleurs souscrire à des forfaits voix, données et SMS. Les offres vous font profiter de . Elles sont proposées à partir de et sont valables . Forfait mondial : cette offre vous fait profiter de jusqu’à 10 Go de data dans 102 pays. Elle est proposée à partir de 49 $, avec une validité de 14 à 15 jours.

Il est par ailleurs bon de noter qu’eSIMX pratique régulièrement des promotions. En ce moment, le fournisseur vous fait par exemple bénéficier d’une remise de 10 % lors de l’inscription.

Découvrir eSIMX

Holafly : des forfaits prépayés avec données illimitées

Le fournisseur de eSIM internationales Holafly a la particularité de proposer des forfaits de données en 4G/5G illimitées pour les voyageurs nécessitant de beaucoup de data, ou ne souhaitant pas être restreints dans leurs usages. Le service est proposé à partir de 6 € et disponible dans plus de 183 destinations. Les dates de validité des forfaits varient de 1 à 90 jours, et sont modulables en fonction de vos besoins. Holafly vous permet également d’obtenir un numéro de téléphone local dans certaines destinations. Ce dernier vous permet de passer et de recevoir des appels, mais pas d’envoyer de SMS. Pour finir, le service clientèle est à votre disposition 24h/24 et 7j/7 via le chat en ligne ou WhatsApp.

Découvrir Holafly

Yesim : une offre internationale à la carte

Yesim propose une offre eSIM internationale qui a la particularité d’être utilisable partout dans le monde. Cette dernière s’adapte à vos besoins, ainsi qu’à votre budget, en ne vous faisant payer que ce que vous consommez réellement. Il est possible de l’activer et de la désactiver à tout moment. Vous bénéficiez en prime d’un VPN gratuit.

À l’instar de Holafly, le fournisseur Yesim propose également des cartes eSIM prépayées avec des données illimitées. Il est possible de naviguer sans limite dans plus de 160 pays. Les offres sont proposées à partir de 7 € et sont valables 1 à 90 jours. Il est également possible d’opter pour des forfaits limités à partir de 10 €, qui vous font profiter de 3 à 20 Go de data, utilisables pendant 7 à 30 jours.

À l’instar de ses concurrents, cet opérateur propose par ailleurs des forfaits de data régionaux de 3 à 50 Go, utilisables dans plusieurs pays, ou encore un forfait mondial à partir de 24 €. Ce dernier vous permet de profiter de 3 à 20 Go pendant 30 jours dans 135 pays. Enfin, le fournisseur propose des numéros virtuels privés pour protéger votre vie privée, ainsi que des solutions pour les entreprises. Il est possible de contacter le service client de Yesim par chat 24h/24 et 7j/7.

Découvrir Yesim

Nomad : des offres eSIM variées pour les particuliers et entreprises

À l’instar de la plupart des fournisseurs, Nomad propose des forfaits locaux, des plans régionaux, un forfait Mondial, ainsi qu’un service pour les entreprises. Les offres eSIM locales sont disponibles dans plus de 170 pays, et se déclinent en forfaits réguliers ou plans à la journée pour les besoins ponctuels. Celles-ci démarrent à 4 $ et offrent de 500 Mo à 90 Go en fonction des destinations. Il est possible d’utiliser les données pendant 7 à 90 jours.

Si vous prévoyez de vous rendre dans plusieurs pays, il est préférable d’opter pour les offres régionales, qui regroupent plusieurs destinations. Vous avez la possibilité de souscrire à une offre regroupant tous les pays d’une zone, ou seulement quelques pays à un tarif plus intéressant. Les forfaits eSIM régionaux sont proposés à partir de 4 $, et incluent 1 à 20 Go de data, valables pendant 7 à 60 jours.

Ce fournisseur propose également un forfait Mondial qui inclut 1 à 5 Go dans 106 ou 109 pays. Les offres sont proposées à partir de 19 $, et ont une durée de validité de 7 à 30 jours. Il est également possible d’opter pour des forfaits SMS prépayés pour les États-Unis et le Canada. Notez que Nomad propose régulièrement des offres à durées limitées, qu’il met en avant sur son site. Enfin, le fournisseur ne propose pas d’assistance par chat, mais vous pouvez contacter le support par e-mail.

Découvrir Nomad

GigSky : pour rester connecté sur l’eau et dans les airs

La particularité du fournisseur GigSky est qu’il propose des forfaits de data prépayés pour les voyageurs qui partent en croisière et souhaitent profiter d’une connexion Internet pendant leur séjour en mer et sur la terre ferme. Disponibles dans plusieurs zones, les forfaits Croisière sont proposés à partir de 17,99 $. Ils incluent 512 Mo à 3 Go, utilisables pendant 1 à 15 jours. Les offres Offshore, proposées à partir de 9,99 $, vous donnent quant à elles accès à un forfait de 1 à 35 Go de data utilisables en pleine mer du Nord ou dans le golfe du Mexique. Les voyageurs qui souhaitent accéder à Internet pendant leur vol peuvent quant à eux souscrire à la formule Avion, proposée à 13,99 $, qui octroie 100 Mo de data pendant 1 jour.

GigSky est disponible dans plus de 200 pays, et propose également des forfaits eSIM avec 1 à 10 Go de data, à partir de 4,99 $. Ces offres, valables pendant 7 à 30 jours, peuvent être souscrites dans la destination ou la région de votre choix, si vous souhaitez visiter plusieurs pays. Les voyageurs qui souhaitent surfer sans restriction ont même la possibilité d’opter pour des forfaits illimités en data dans certaines destinations.

L’opérateur propose également un plan Mondial à 69,99 $, qui vous fait profiter de 5 Go pendant 30 jours dans le monde entier. Notez que le fournisseur vous propose d’essayer son service, en vous faisant profiter gratuitement d’un forfait de 100 Mo dans presque tous les pays. Enfin, GigSky propose un support 24h/24 – 7j/7.

Découvrir GigSky

UPeSIM : une offre simple et abordable

UPeSIM se trouve être également une bonne alternative pour rester connecté pendant vos vacances à l’étranger, tout en évitant les frais d’itinérance. En passant par cet opérateur, vous pouvez profiter d’un forfait incluant 1 à 20 Go de données mobiles pendant 7 à 30 jours. Même si l’opérateur propose moins d’options que beaucoup de ses concurrents, son service est en revanche disponible dans plus de 200 pays, avec des prix assez avantageux à partir de 2,99 €. Vous pouvez souscrire à un forfait eSIM local ou régional. En revanche, UPeSIM ne propose pas de plan mondial. Enfin, ce fournisseur offre une assistance 24h/24 7j/7 qui vous permet d’obtenir de l’aide à tout moment.

Découvrir UPeSIM

RAPIDeSIM : une alternative intéressante mais limitée

Le fournisseur RAPIDeSIM est également un bon compromis si vous souhaitez continuer à surfer lors de vos séjours à l’étranger, sans que cela ne vous coûte un bras. Avec des offres à partir de 3,95 €, vous pourrez profiter de 1, 5 ou 10 Go de data pendant 3 à 15 jours. Il est par ailleurs bon de savoir que le fournisseur vous offre 1 Go de data supplémentaire avec les offres 5 et 10 Go. L’opérateur propose également des forfaits de data illimités, valables 7 à 30 jours, pour les utilisateurs les plus connectés.

Toutefois, il est possible que le pays que vous souhaitez visiter ne soit pas proposé par RAPIDeSIM, puisque le fournisseur se limite à 78 destinations, et ne propose qu’une seule offre régionale en Europe, à partir de 4,95 €. On regrette par ailleurs le manque de clarté du site, qui gagnerait à être plus ergonomique. En revanche, vous pouvez compter sur une assistance disponible 24h/24 et 7j/7.

Découvrir RAPIDeSIM

📞 Qu’est-ce que l’eSIM ?

Une eSIM est une carte SIM numérique. Celle-ci a la particularité d’être directement intégrée au smartphone, et ne peut donc pas être retirée. À l’instar de sa version physique, cette carte vous permet de profiter des services d’un fournisseur en activant les données mobiles et les appels. Aujourd’hui, beaucoup de modèles de smartphones, de tablettes, de montres connectées, et même certains modèles de voitures, intègrent une eSIM.

© Ubigi

Elle a l’avantage de faciliter les changements d’offres et d’opérateurs, puisque son activation est instantanée et ne requiert aucune démarche complexe ou fastidieuse. Il est même possible de transférer facilement une eSIM vers un nouvel appareil.

Elle se révèle par ailleurs idéale si vous souhaitez utiliser le réseau de plusieurs opérateurs, et profiter de jusqu’à deux lignes en même temps, puisqu’il est bien évidemment possible de conserver votre carte SIM traditionnelle, si vous en avez une. C’est pourquoi, l’eSIM se prête à merveille aux voyages à court terme.

À lire : comment protéger votre eSIM des pirates ?

Avant de souscrire à un forfait eSIM, vous devez vous assurer que votre appareil est compatible avec cette technologie. Généralement, cela n’est pas un problème, puisque tous les smartphones en profitent depuis plusieurs années maintenant.

Il vous suffit ensuite de souscrire à un forfait de données auprès d’un opérateur eSIM, de télécharger son application, et d’installer l’eSIM sur votre smartphone. Une fois ceci fait, vous pourrez activer le forfait juste avant de partir en voyage. Ainsi, vous pourrez profiter d’une connexion Internet dès votre arrivée dans votre destination de vacances. La méthode d’activation varie en fonction des fournisseurs. La plupart du temps, il s’agit d’un code à renseigner ou d’un QR code à flasher.

🤔 Pourquoi opter pour un forfait eSIM à l’international ?

Un forfait eSIM offre une grande flexibilité aux voyageurs en leur permettant d’opter pour une offre qui répond à leurs besoins. La plupart des opérateurs proposent en effet un large choix de possibilités à leurs clients. Que vous souhaitiez profiter d’une certaine quantité de data, ou d’un usage illimité pour une journée, une semaine, un mois ou plus, vous trouverez forcément votre bonheur.

D’autre part, un forfait eSIM international se veut économique, puisqu’il s’agit d’une offre prépayée garantie sans surcoût. Ainsi, vous n’aurez pas à vous acquitter de quelconques frais d’itinérance, ni même à souscrire une option, ou une offre mobile locale. La simplicité d’utilisation est également une des raisons pour lesquelles l’eSIM est une solution idéale pour les voyages.

Ces forfaits abordables ne font par ailleurs aucun compromis sur la qualité, puisque vous profitez d’une connexion fiable et sécurisée en 4G/5G. Enfin, et comme précisé dans la partie précédente, vous pouvez conserver votre forfait carte SIM actuel. Vous profiterez de votre forfait de data ponctuellement à l’occasion de votre voyage, et pourrez réactiver votre SIM principale dès votre retour de vacances.