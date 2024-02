Avec Sosh, Orange casse le prix de sa box Internet et propose l’abonnement fibre le moins cher de France 

Profitez de l’offre fibre de Sosh (Orange)

Alors que Sosh a récemment baissé le prix de certains de ses forfaits mobiles, c’est désormais au tour de sa box Internet de profiter d’une belle réduction. En effet, Orange propose la fibre optique pour 15,99 €/mois. Il s’agit d’une offre sans engagement et il est donc possible de résilier son abonnement dès qu’on le souhaite. De plus, vous avez évidemment accès à l’excellente infrastructure du célèbre opérateur. En résumé, c’est l’offre fibre la plus abordable sur le marché actuel. Une véritable surprise quand l’on sait qu’Orange est réputé pour ses tarifs très élevés.

Plus dans le détail, Sosh garantit des vitesses descendantes et montantes de 300 Mbit/s. Sinon, le raccordement à la fibre par un technicien est inclus dans cette solution. Si vous avez un téléphone fixe, cette formule comprend les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus 100 destinations internationales. Il faudra débourser 5 euros supplémentaires chaque mois si vous souhaitez bénéficier des appels illimités vers les mobiles.

Cependant, prenez garde à l’augmentation du prix au bout d’un certain temps. En effet à partir du 6e mois, le prix passe à 30,99 €/mois. Dans cette situation, nous sommes loin d’être sur l’abonnement box Internet le moins cher du marché. De même, le décodeur TV 4K n’est pas inclus dans le prix de base. Il faudra débourser au moins 5 euros par mois pour avoir accès à ce dernier. Dernière précision, cette offre est seulement disponible jusqu’au 4 avril prochain.

