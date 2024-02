Chez Darty le pack PC Acer avec souris + housse est à prix cassé pour la Saint-Valentin

Certes ce cadeau représente un budget conséquent mais il parait que quand on aime on ne compte pas. C’est donc à l’occasion de la Saint-Valentin que Darty propose un bon plan sur ce pack Acer contenant le PC portable Aspire A315-510P-32E9 accompagné de sa souris et de sa housse de rangement. Le tout est affiché à 499,99 € au lieu de 599,99 €.

Ce pack Acer est moins cher pour la St-Valentin chez Darty

Cette promotion tombe à pic si vous avez besoin de renouveler votre équipement informatique. Si c’est le cas, il ne faudra pas tarder car cette offre est très certainement à durée limitée. Afin de vous décider au plus vite, voici quelques informations nécessaires à prendre en compte avant de valider votre commande chez Darty. Avant cela, sachez que vous pourrez choisir une livraison à domicile ou opter pour un retrait directement dans votre magasin le plus proche.

Concernant le PC inclus dans ce pack Acer, sachez qu’il est doté d’un écran de 15,6 pouces, d’un processeur ultra performant le Intel Core i3 N305 avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Cette configuration de dernière génération va vous offrir une puissante plus que suffisante pour traiter vos tâches quotidiennes comme vos travaux bureautiques, vos recherches quotidiennes sur internet ou encore l’accès à vos différentes plateformes de streaming.

Léger et compact, ce PC portable se glissera facilement dans la housse présente dans ce pack tout comme la souris sans fil. Ainsi, vous pourrez transporter facilement votre PC et ses accessoires en toute sécurité et sans craindre une panne éventuelle puisque son autonomie vous permettra une utilisation de plusieurs heures.

Toutefois, si vous avez des doutes concernant ce produit en promotion chez Darty, prenez quelques instants pour découvrir notre comparatif des meilleurs PC portables, ainsi vous y trouverez certainement votre bonheur.