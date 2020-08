Avengers Endgame : Captain America s’est trahi lui-même en retournant vivre dans le passé

Dans Avengers : Endgame, Captain America voyage dans le passé pour retourner les Pierres d’Infinité et décide d’y rester pour reprendre sa vie avec Peggy. Pourtant, ce choix contredit totalement ses propres conseils.

Captain America est allé à l’encontre de tout ce qu’il prêchait lui-même aux autres en retrouvant Peggy Carter à la fin d’Avengers : Endgame. Le super-héros avait en effet répété qu’il ne fallait pas remuer le passé et faire tout son possible pour tourner la page afin de mieux avancer.

Crédit : Marvel Studios

Au début du film, on retrouve Steve Rogers menant un groupe de parole avec des survivants du snap de Thanos ayant perdu eux aussi des proches. À plusieurs reprises, Captain America conseille à ces derniers « d’avancer ». « Faut avancer, pas à pas, comme les bébés, pour se reconstruire et se trouver un but. », déclare-t-il aux autres membres du groupe.

Les conseils de Captain America ne s’appliquent pas aux Avengers

Après avoir renversé le snap de Thanos avec ses collègues Avengers, Rogers a pourtant oublié ces conseils. Au lieu de se trouver un nouveau but et de continuer sa vie dans le présent, Captain America a décidé de retourner dans le passé pour reprendre sa relation avec Peggy et filer des jours heureux auprès d’elle.

Rogers est cependant conscient de l’hypocrisie de son discours auprès du groupe de parole. Un peu plus tard dans le film, il reconnait qu’il dit à tous qu’ils devraient avancer, mais que cela ne concerne pas les Avengers. Avant même de retrouver Peggy, Captain America avait déjà prouvé qu’il n’était pas prêt, comme tous les autres Avengers, à tirer un trait sur le passé. En voyageant dans les différentes époques pour rassembler les Pierres et renverser le snap tout au long du film, Rogers a contredit ses propres conseils. Son retour auprès de sa bien-aimée n’a donc fait que confirmer que malgré son discours sage au sein du groupe de parole, Captain America était prêt à tout pour retrouver ceux qu’il a perdus.

