Avengers Endgame, Steve et Peggy : Daniel Sousa n’avait aucune chance face à Captain America

Daniel Sousa a fait son retour sur le petit écran dans le dernier épisode de Marvel : Les Agents du Shield, diffusé hier. On ne l’avait pas vu depuis le dernier épisode de la série Agent Carter, dans lequel il est en couple avec Peggy. Mais sa bien-aimée n’a qu’une seule véritable âme sœur, Steve Rogers.

En retournant dans le passé dans Avengers : Endgame, Captain America retrouve Peggy et décide de retourner en 1940 pour se marier avec elle et vieillir à ses côtés. Bien sûr, cet événement se déroule dans une réalité alternative différente de celle d’Agent Carter, mais pour l’interprète de Daniel Sousa, le mariage entre Steve et Peggy était inévitable. L’acteur estime en effet que son personnage ne fait pas le poids face à Captain America.

Captain America est irremplaçable

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Enver Gjokaj explique : « Pour être honnête, c’est tellement clair dans l’écriture et c’est tellement clair dans la façon dont Hayley (Hayley Atwell, qui incarne Peggy) le joue que Steve n’allait jamais être remplacé. ». Selon l’acteur, son personnage est pleinement conscient que Captain America restera toujours numéro un dans le cœur de Peggy. « Je pense que c’était le côté tragique de son attirance envers elle, c’est qu’il le savait et qu’il voulait quand même être avec elle. Il savait qu’il allait toujours être deuxième, et je pense que c’est un peu triste pour Sousa. ».

Dans Agent Carter, Peggy évoque plusieurs fois son deuil de Steve Rogers. Mais elle parvient à le surmonter et à commencer une nouvelle relation avec Sousa. [SPOILER] Le dernier épisode de Marvel : Les Agents du SHIELD a cependant révélé que le couple n’était plus ensemble huit ans plus tard. Les fans espèrent quand même revoir les deux agents réunis à l’écran avant la fin de l’ultime saison de la série Marvel.

