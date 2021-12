Babble Royale : ce jeu gratuit multijoueur mélange le Scrabble et le battle royale

Disponible gratuitement en accès anticipé sur PC depuis seulement quelques heures, Babble Royale est un mélange totalement inattendu entre le Scrabble et le battle royale. Le « Fortnite des mots » est un jeu plutôt intense qui requiert de la rapidité d’esprit pour composer des mots le plus rapidement possible et éliminer tous les adversaires.

Babble Royale – Crédit : Everybody House Games

Avoir un vocabulaire riche et diversifié augmente vos chances de faire Top 1 sur ce battle royale déjanté au gameplay inédit. Avec Babble Royale, le développeur Everybody House Games revisite le grand classique des jeux de société en y apportant une touche de compétitivité.

Les 16 joueurs atterrissent sur le plateau de Babble Royale avec la lettre A

Une partie de Babble Royale peut accueillir jusqu’à 16 joueurs au maximum. Comme dans la majorité des battle royale, les joueurs sont largués au-dessus de la carte qui est en l’occurrence le plateau de jeu. Tous les joueurs commencent avec la lettre « A » et doivent atterrir sur la case où ils veulent commencer la partie.

Ensuite, ce n’est plus qu’une question de rapidité. Vous recevez des lettres aléatoires que vous devez utiliser pour former des mots avant d’en recevoir de nouvelles. L’objectif est de se déplacer sur le plateau à l’aide des mots. Vous éliminez les autres joueurs en reliant vos mots aux leurs. Le dernier mot que vous avez composé vous représente. Il faut donc qu’un joueur réussisse à se connecter à votre dernier mot surligné en bleu pour vous éliminer.

Déplacez-vous rapidement avec les mots pour éviter la zone rouge de Babble Royale

De plus, ce ne serait pas un véritable battle royale sans un espace de jeu qui se rétrécit progressivement. En effet, vous devez faire attention à la zone rouge qui rétrécit l’espace de jeu disponible au fil de la partie. La zone rouge vous inflige des dégâts constants, donc il vaut mieux éviter de s’y trouver trop longtemps. D’ailleurs, vous gagnez des points en jouant afin d’obtenir de nouvelles voyelles ou consonnes. Des bonus sont aussi éparpillés aléatoirement sur le plateau.

Enfin, Babble Royale utilise apparemment le dictionnaire officiel des joueurs de Scrabble qui recense tous les mots acceptés dans le jeu de société. Vous pouvez le télécharger gratuitement dès maintenant sur Steam.

Source : PC Gamer