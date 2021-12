Epic Games Store : notre solution pour connaître les 14 jeux mystères offerts

Comme l’an dernier, la boutique en ligne d’Epic offrira aux joueurs PC des jeux quotidiennement sur une courte période pour célébrer les fêtes de fin d’année. Un achèvement en apothéose après les jeux déjà distribués gracieusement chaque semaine par le service.

Epic Games Store – Crédit : Epic

À la différence de ces titres hebdomadaires, Epic ne dévoile pas en avance son calendrier de l’Avent décalé. Sur son site, on ne peut voir qu’une image de paquet cadeau bardée de logos de Noël, mais pas que. Et c’est cela qui nous a mis la puce à l’oreille. Et pas qu’à nous, puisqu’un utilisateur de Dealabs a aussi perçu l’indice.

C’est ce site de bons plans qui a d’ailleurs leaké le premier jeu qui sera offert. Rien de plus normal, Dealabs est coutumier d’annoncer les jeux PS Plus en avance, par exemple. billbil-kun y explique qu’il détient la liste des 14 jeux. Si l’an dernier il avait balancé la liste d’un coup, il change de stratégie en 2021. « J’ai décidé de ne pas tout dévoiler cette fois pour laisser un peu de surprise (sauf s’il y aura un leak sérieux, et dans ce cas je le confirmerais ou pas) », indique billbil-kun.

Le chariot élévateur qui dénonce Shenmue III – Crédit : Epic

Quels jeux seront offerts ? Un logo pour indice

Les commentaires de mécontents ou les MP demandant la liste complète se multiplient. Il y a un enjeu tout de même : ne pas être le dindon qui va acheter un jeu aujourd’hui qui sera offert dans une semaine. Et il y aura une astuce pour deviner 24 heures à l’avance le jeu du lendemain. En effet, parmi les logos de l’affichette se cache un détail du jeu en question, semblerait-il. On ne peut pas en être certain à 100%, mais pour le premier jeu, on y voit un chariot élévateur. Et le jeu en question est Shenmue III. Les amateurs de la licence verront tout de suite le rapport. Certes, c’est maigre, mais toujours bon à prendre. Plus qu’à scruter les prochaines affichettes d’Epic.

En attendant, billbil-kun indique les jeux les plus intéressants selon lui, en les indiquant en gras dans sa liste que voici :