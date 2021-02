Barre de son Samsung HW-T400 chute à 79 € chez Electro Dépôt

Chez Electro Dépôt vous allez pouvoir acquérir cette barre de son Samsung pour seulement 79 €. En effet en plus d’une remise proposée par le site, elle bénéficie d’une ODR de 20 € offerte par la marque Samsung.

Barre de son Samsung HW-T400 bénéficie d’une promo et d’une ODR de 20 €

Si vous souhaitez équiper votre téléviseur côté son mais que vous ne voulez pas y mettre un budget phénoménal, la barre de son est un bon compromis. Le tarif de cette barre de son Samsung HW-T400 est particulièrement intéressant, en effet pour moins de 80 € vous allez pouvoir acheter ce produit qui offre un excellent rapport qualité-prix.

Des barres de son, il y en a bien évidemment pour tous les budgets et pour toutes les exigences. Si votre budget en l’occurrence est plutôt faible ce bon plan est fait pour vous. En effet non seulement le site propose ce produit à moins de 100 € mais la marque Samsung offre en supplément une ODR de 20 €. Toutefois pour en bénéficier il faudra obligatoirement acheter votre barre de son Samsung au plus tard le 21 mars 2021 puis remplir le bulletin de participation que vous trouverez juste ici. Affiché à plus de 130 € chez la concurrence on peut donc dire que c’est un tarif tout à fait intéressant.

Pour ce prix, la barre de son Samsung HW-T400 possède 4 hauts-parleurs et un caisson de basse. Vous obtiendrez un son équilibré, le tout dans un format hyper compact. Elle dispose, par ailleurs, d’une connectique assez complète.

Cependant si votre budget est plus important et vos exigences aussi, pensez à consulter notre comparatif des meilleures barres de son.