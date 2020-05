Comparatif : quelles sont les meilleures barres de son pour votre TV ?

Les barres de son sont faciles à installer et permettent de profiter d’un très bon son. Il ne reste plus qu’à choisir. On vous dit tout !

Pour les passionnés de cinéma, se procurer une télévision de grande taille est un passage obligé. D’ailleurs, en ce sens, nous vous conseillons notre sélection des meilleurs téléviseurs de 2020. Mais sans barre de son, il faudra se contenter des systèmes audio intégrés qui n’offrent pas, le plus souvent, un son à la hauteur de l’image 4K (et bientôt 8K !). Il est généralement plat (sans relief ou effet surround car il arrive de face) et manque de basses et de puissance. Bref, l’image est au top mais pas le son.

La méthode utilisée par les cinéphiles pour remédier à ce problème a longtemps été d’investir dans un système audio de type Home Cinéma, composé d’un amplificateur, de deux à 5, voire 7 enceintes (Dolby Digital, DTS et toutes leurs variantes respectives, dont les plus évoluées sont Dolby Atmos et DTS:X) et d’un caisson de basses.

Mais cette solution pose deux problèmes. Tout d’abord, il faut de la place dans son salon pour disposer 4 ou 6 enceintes autour de son fauteuil ou de son canapé, sans oublier le petit coin indispensable pour caser le caisson de basses. Ensuite, on se retrouve avec de nombreux câbles qui jonchent la pièce, qu’il n’est pas toujours aisé de dissimuler. Et si la solution passait par une barre de son ?

Notre sélection des meilleures barres de son

Yamaha YAS-207

Compatibilité : Dolby Digital, DTS Virtual:X | Restitution audio : 2.1 | Puissance totale: 200 W | Caisson de basses : Oui | Nombre de HP : 6 | Connectique : HDMI in, HDMI out ARC, optique, jack 3,5 mm | Bluetooth : Oui | Wi-Fi : Non

Même si elle a été lancée il y a quelques années, la YAS-207 de Yamaha est une barre de son des plus efficaces, compte tenu de son petit prix. Avec pas moins de trois haut-parleurs dédiés à chaque canal audio, elle délivre un son convaincant. La YAS-209, plus récente, est compatible avec l’assistant intelligent d’Amazon (Alexa), mais est plus onéreuse (389 € chez Materiel.net).

Sony HT-X8500

Compatibilité : Dolby Atmos, DTS-X | Restitution audio : 2.1 | Puissance totale: NC | Caisson de basses : Non| Nombre de HP : 4 | Connectique : HDMI in, HDMI out eARC, optique | Bluetooth : Oui | Wi-Fi : Non

Lancée au premier trimestre 2020, la barre de son Sony HT-X8500 a deux principaux atouts : sa sortie HDMI compatible eARC (et 4K HDR) et ses technologies Vertical Surround Engine et S-Force Pro Front surround, qui parviennent à créer une ambiance sonore 3D (Dolby Atmos ou DTS-X) convaincante, malgré l’absence de haut-parleurs orientés vers le haut et son prix très abordable. Elle est donc particulièrement adaptée aux jeux vidéo et au cinéma. Elle est bien sur compatible Bluetooth et fonctionne sans caisson externe pour les basses (elle intègre deux haut-parleurs pour cela).

Samsung HW-MS650

Compatibilité : Dolby Digital, DTS | Restitution audio : 3.0 | Puissance totale: 180 W | Caisson de basses : Non| Nombre de HP : 9| Connectique : HDMI in, HDMI out ARC, optique, jack 3,5 mm | Bluetooth : Oui | Wi-Fi : Oui

Avec ses 9 haut-parleurs et sa technologie Noise Canceling, la HW-MS650 offre une excellente qualité audio, avec un son bien chargé en basses, malgré l’absence de caisson externe (elle est par conséquent plus facile à installer). D’autre part, sa voix centrale est un avantage. Compatible Wi-Fi et Bluetooth, elle intègre une entrée et une sortie HDMI.

Sonos Beam

Compatibilité : Dolby Digital, DTS | Restitution audio : 2.0 | Puissance totale : non communiquée | Caisson de basses : Non| Nombre de HP : 5| Connectique : HDMI out ARC, Ethernet, optique | Bluetooth : Non | Wi-Fi : Oui | Autre : Alexa, Google Assistant, AirPlay 2

Cette barre de son très design délivre un son de grande qualité en 2.1. Compatible Wi-Fi, elle peut s’intégrer dans l’écosystème multiroom de Sonos. Elle est dotée d’un unique connecteur HDMI ARC.

Samsung HW-Q70R

Compatibilité : Dolby Atmos, DTS:X | Restitution audio : 3.1.2 | Puissance totale : 330 W | Caisson de basses : sans fil (160 W)| Nombre de HP : 7| Connectique : HDMI in, HDMI out ARC, Ethernet, optique | Bluetooth : Oui | Wi-Fi : Oui | Autre : enceintes arrière sans fil en option

Avec ses deux haut-parleurs orientés vers le haut, cette barre de son restitue un son Dolby Atmos convaincant. Elle est compatible Wi-Fi et Bluetooth et exploite un caisson de basses performant.

Yamaha YSP-2700

Compatibilité : Dolby True HD, DTS HD | Restitution audio : 7.1 | Puissance totale : 107 W | Caisson de basses : sans fil (75 W)| Nombre de HP : 16| Connectique : 3 HDMI in, HDMI out ARC, Ethernet, optique, coaxial, RCA, subwoofer | Bluetooth : Oui | Wi-Fi : Oui | Autre : AirPlay

Avec pas moins de 16 haut-parleurs et un caisson de basses externe, cette barre projette le son de manière à restituer un environnement sonore Surround de type 7.1. Sa connectique est bien étoffée, avec en particulier 3 entrées HDMI et 2 autres entrées numériques (coaxiale et optique).

Sony HT-ST5000

Compatibilité : Dolby Atmos, DTS:X | Restitution audio : 7.1.2 | Puissance totale : 800 W | Caisson de basses : sans fil| Nombre de HP : 12| Connectique : 3 HDMI in, HDMI out ARC, Ethernet, optique, USB, jack 3,5 mm | Bluetooth : Oui | Wi-Fi : Oui | Autre : ChromeCast

Pour restituer un son Dolby Atmos de qualité, cette barre de son intègre 12 HP, dont 2 orientés vers le plafond, et un caisson de basses. De plus, sa connectique est complète et la compatibilité Bluetooth et Wi-Fi est au rendez-vous.

Samsung HW-Q90R

Compatibilité : Dolby Atmos, DTS:X | Restitution audio : 7.1.4 | Puissance totale : 512 W | Caisson de basses : sans fil| Nombre de HP : 18 | Connectique : 2 HDMI in, HDMI out ARC, optique, jack 3,5 mm | Bluetooth : Oui | Wi-Fi : Oui | Autre : ChromeCast

La HW-Q90R est un peu plus qu’une barre de son puisqu’elle est fournie avec deux satellites qui se chargent de diffuser les canaux audio arrières et qui comportent également des haut-parleurs orientés vers le haut. En s’ajoutant à ceux de la barre, on obtient un son de type 7.1.4 ! C’est l’idéal pour exploiter dans les meilleures conditions les possibilités des bandes audio Dolby Atmos ou DTX:X.

Barres de son : les bons conseils avant d’acheter

L’effet surround, maillon faible des barres de son

Si certaines barres de son offrent une qualité audio de haute volée (les plus chères comme toujours !), leur principal inconvénient par rapport à un kit Home Cinéma composé de 6 enceintes (2 stéréo avant, 2 stéréo arrière, voix et caisson de basses) réside dans la faiblesse de leurs effets surround. Faute d’enceintes arrières, la spatialisation du son repose sur le “rebond” des ondes sonores sur les murs.

L’efficacité de ces systèmes dépend donc de la topographie de votre pièce. Il est donc peu probable que vous entendiez toutes les subtilités de la bande son, sauf si votre télévision est déjà idéalement placée. En revanche, si elle se trouve sur un meuble d’angle, vous pouvez faire une croix sur le surround…

Il faut également savoir que si les barres de son remplacent avantageusement les haut-parleurs d’une télévision lorsqu’il est question de regarder un film, leur comportement pour la musique est inégal. La petite taille des haut-parleurs et leur écartement relativement faible ne permettent pas – la plupart du temps – d’obtenir une qualité audio à la hauteur de véritables enceintes.

Les acteurs du marché sont très connus. Il s’agit soit de géants des produits grand public, comme Samsung, Sony, LG, Panasonic et Philips, soit de spécialistes de l’audio tels que : Yamaha, Denon, Sonos, Focal ou encore Bose.

Faut-il privilégier certaines marques ?

Comme nous l’avons indiqué au début, les acteurs du marché de la barre de son sont assez nombreux et sont tous susceptibles de proposer des produits performants. Toutefois, si le constructeur de votre TV propose une barre de son qui a suscité l’intérêt, voire qui a subjugué les journalistes qui l’on testé, il peut être intéressant de l’acquérir, pour bénéficier de certains avantages, comme utilisation d’une seule télécommande pour piloter les deux appareils ou la connexion en Bluetooth pour des transferts audio sans fil (fonction SoundShare chez Samsung). Mais ces bénéfices restent maigres et ne sauraient supplanter l’essentiel : la qualité audio !

Quel est le juste prix pour une barre de son ?

Comme le montre notre sélection, il est possible de s’équiper d’une barre de son offrant des performances satisfaisantes pour une centaine d’euros. Le meilleur rapport qualité/prix se situe, selon nous, entre 300 et 500 euros.

Au-delà de 800 €, et jusqu’à 1500 euros, les constructeurs proposent des équipements très sophistiqués, pouvant par exemple s’intégrer dans un système audio multiroom, offrant une qualité maximale, avec de bons effets surround (grâce à l’utilisation de nombreux haut-parleurs orientés dans différentes directions) et une connectique très poussée (par exemple 1 entrée optique et 3 ports HDMI 2.0 pour la Yamaha YSP-2700).

Quelle puissance pour une barre de son ?

Le tableau des caractéristiques indique des puissances variant de 100 à 800 Watts. La plupart du temps, la moitié de celles-ci sont dédiées aux basses et l’autre moitié est destinée aux autres haut-parleurs.

La bonne valeur dépend de la taille de votre pièce et de la capacité de résistance au bruit de vos voisins si vous êtes en appartement ! Car, souvent, la bande son des films d’action comporte de brusques poussées des basses (lors des explosions ou des passages musicaux) qui peuvent être ressenties sur une grande distance si vous avez réglé le volume à haut niveau.

Dans une chambre ou un bureau, une barre de son délivrant plus de 120 W de puissance totale n’est pas indispensable. Pour un grand salon, de 25 à 40 m2, les barres de son plus puissantes (jusqu’à 320 watts) seront plus à l’aise. En effet, il ne sera pas nécessaire de trop pousser le volume pour en prendre plein les oreilles, ce qui évitera de générer d’éventuels effets de saturation qui dégradent la qualité audio. Et si le son d’une barre ne sature pas à fort volume, une puissance inférieure est envisageable. Par exemple, personne ne s’est plaint d’une quelconque saturation ou d’un manque de puissance avec la Yamaha YSP-2700 qui ne totalise pourtant que 107 Watts…

Combien de canaux pour une barre de son ?

A l’origine, le son était en stéréo 2.0 (un canal par oreille). C’est la restitution la plus simple qu’on puisse obtenir avec deux enceintes. En ajoutant un canal spécifique pour les basses fréquences, on obtient un son 2.1. Si en plus on exploite deux enceintes arrières pour obtenir des effets stéréo arrières, on obtient un son surround 4.1.

Si les barres de son à petit prix se limitent au mode 2.1, les autres tentent de reproduire – avec plus ou moins de succès – le mode surround 4.1.

Quelques unes vont jusqu’à intégrer des haut-parleurs qui sont uniquement chargés de diffuser les voix. Ces dernières sont transmises par le cinquième canal des modes 5.1 Dolby Digital et DTS.

Le nec plus ultra est – comme le fait la Yamaha YSP-2700 – d’ajouter à tout cela deux canaux latéraux, afin de former un environnement audio 7.1 censé entourer littéralement l’utilisateur.

Toutefois, comme nous l’avons déjà dit, les résultats obtenus avec les barres de son en 4.1, 5.1 et a fortiori 7.1, dépendent fortement de la configuration de la pièce où se trouve l’installation. Pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats possible, certains constructeurs proposent des systèmes de calibration automatiques.

Attention à ne ne pas confondre le nombre de canaux avec nombre de haut-parleurs intégrés ! La solution la plus simple à mettre en œuvre consiste à n’utiliser qu’un seul haut-parleur par canal audio, qui couvre la plus grande plage de fréquences possible.

Mais pour obtenir de meilleures performances dans les aigus et dans les basses, les haut-parleurs sont de plus en plus souvent complétés par un tweeter (pour les hautes fréquences) ou un subwoofer. Par exemple, la Samsung HW-MS650 et la Sonos Playbar sont des systèmes 3.0 (stéréo et voix), mais comprenant chacun pas moins de 9 haut-parleurs.

Le nouveau Nec Plus Ultra : la restitution audio en 3D grâce au Dolby Atmos

Aujourd’hui, le haut de gamme en matière de son pour le Home Cinéma est désormais représenté par les nouveaux formats audio dits « 3D », comme le Dolby Atmos ou le DTS:X. Aux traditionnelles pistes 5.1 ou 7.1, ils ajoutent une nouvelle dimension au son, en offrant la possibilité de gérer des canaux verticaux, diffusés par l’intermédiaire d’enceintes supplémentaires, placées directement au plafond ou disposées au sol et orientées vers le plafond pour que le son « rebondisse » vers le spectateur. Un système Atmos 7.1.2 intègre donc deux enceintes dédiées à ces nouveaux effets sonores.

Déjà présent dans les derniers ampli Home Cinéma, le standard Dolby Atmos a donc fait son apparition dans les barre de son haut de gamme. Et s’est Yamaha qui s’en est chargé le premier, avec la YSP-5600, qui est équipée de pas moins de 46 haut-parleurs, dont deux groupes de 6 à chaque extrémité – orientés vers le haut afin de délivrer le son vertical. Le souci, outre son prix (1999 € chez Boulanger), c’est que cette barre de son mesure 21 cm de hauteur, ce qui la prédispose plutôt à une installation murale, sous la télévision.

Depuis, plusieurs autres grands noms proposent des barres de son compatibles Dolby Atmos, parmi lesquels Sony, Samsung et LG (voir notre sélection).

Faut il absolument un caisson de basses externe ?

Dans les barres de son que nous avons sélectionnées, les basses fréquences sont reproduites par des haut-parleurs spécialisés intégrés ou par un caisson externe (filaire ou Bluetooth).

Sachez qu’il n’y a pas vraiment de règle absolue en termes de qualité obtenue. Les exemples de la Samsung HW-MS650, de la Sonos Playbar et la Focal Dimension démontrent que si les haut-parleurs intégrés sont bons, les performances en basses des barres sont suffisantes et que le caisson externe n’est pas nécessaire. Certains constructeurs laissent néanmoins toujours la possibilité à l’utilisateur d’ajouter un caisson externe à l’installation, pour ceux qui aiment vraiment faire trembler les murs…

De toute façon, la tendance est à la généralisation du caisson externe sans fil.

Quelle hauteur maximale ?

Le design d’une barre de son est importante à double titre. Tout d’abord, si la forme, la couleur et les finitions de celle-ci vous plaisent et ne dénotent pas dans votre salon, c’est toujours ça de pris !

Ensuite, la hauteur de l’enceinte ne doit pas être trop importante. La barre pourrait alors cacher le récepteur infra rouge de la télévision, qui reçoit les ordres de la télécommande. En effet, celui-ci est quasiment toujours placé au bas de la TV. Il faudrait alors – pour changer la chaîne de la TV – lever le bras et “viser” par dessus la barre de son. Ce n’est pas la fin du monde, mais ce n’est pas très pratique à la longue.

Pour contourner le problème, certaines barres de son savent renvoyer automatiquement ces signaux vers la TV, grâce à un répéteur infra rouge. C’est le cas de la Sonos Playbar, qui mesure environ 9 cm de hauteur.

Les barres de son les plus discrètes mesurent environ 5 cm de hauteur. Mais il a comme souvent une contre partie : plus la barre de son est fine, plus les haut-parleurs sont petits. Difficile alors d’attendre les mêmes performances qu’une barre deux ou trois fois plus épaisse, équipés de plus gros haut-parleurs…

En revanche, bien sur, il n’y a évidemment aucun problème potentiel de hauteur avec les plateaux sonores !

Voyants de fonctionnement ou affichage LED ?

Ces dispositifs d’affichage sont plus ou moins lisibles selon les barres de son. Sans être indispensables, ils sont pratiques car ils permettent d’avoir certaines informations d’un seul coup d’œil : la source audio sélectionnée, l’activation ou non du mode surround, l’état de la connexion Bluetooth, etc. C’est également pratique pour modifier le niveau des aigus et des basses ou encore pour connaître le mode audio actif.



Sur certaines barres de son d’entrée de gamme, l’affichage – basique et limité – prend la forme de quelques témoins lumineux qui indiquent la source sélectionnées ainsi que le mode audio (film ou musique). Le mieux est encore d’avoir un petit panneau LCD qui affiche en toutes lettres les informations, comme celui de la Samsung HW-MS650. En l’occurrence, ce dernier est dissimulé derrière le tissu audio qui recouvre la face avant. Ainsi, l’affichage est à la fois très discret et parfaitement lisible.

Télécommande et panneau de contrôle

Quasiment toutes les barres de son sont munies de quelques touches permettant de l’allumer, de modifier le volume et de choisir la source. Cela permet d’utiliser la barre de son même si on perd la télécommande, si on a marché dessus ou que le chien l’a mâchouillé ! Sur la Focal Dimension, ce panneau de commande est même tactile.

En revanche, les télécommandes qui accompagnent les barres de son ne sont pas toutes très pratiques. Même si ce petit accessoire n’est bien sur pas un élément déterminant dans le choix d’une barre de son, on apprécie quand le constructeur l’a doté du minimum vital, comme couper le son (mute), modifier les basses et les aigus, sélectionner la source ou activer un mode audio particulier (surround, musique, etc.).

Et force est de constater que le prix de la barre de son ne détermine pas la qualité de conception de sa télécommande. Par exemple, la barre Samsung HW-MS650 est livrée avec une télécommande complète, ressemblant à une télécommande de télévision.

Quelles entrées/sorties peut-on trouver ?

A l’heure actuelle, l’équipement minimal consiste en une entrée S/PDIF, ou numérique optique, et un connecteur analogique jack 3,5 mm. Parfois, une entrée audio numérique coaxiale ou des connecteurs analogiques RCA sont également présents.

Pour simplifier les branchements, l’interface HDMI est de plus en plus présente. Ainsi, par exemple, au lieu d’envoyer les images d’un lecteur Blu-ray et d’une console de jeu vers la TV, avec deux câbles HDMI, et l’audio vers la barre de son à l’aide de deux câbles optiques, il suffit de brancher les deux câbles HDMI directement sur les entrées HDMI de la barre de son et d’utiliser la sortie HDMI de cette dernière pour transférer les signaux vidéo vers la TV.

De plus, comme les sorties HDMI des barres de son sont désormais quasiment toutes de type ARC (voir ci-après), vous bénéficiez au passage d’un meilleur son pour votre télévision.

Avec ce type d’installation, il faut veiller à ce que la sortie HDMI de la barre de son soit capable de transmettre vers la TV toutes les informations de la source vidéo. Avec l’arrivée des lecteurs Ultra HD Blu-ray, le support de la définition 4K/HDR, du HDCP 2.2 et du HDR est recommandé.



Le seul problème est que pour minimiser au maximum les coûts de fabrication, de nombreux constructeurs n’intègrent qu’une seule entrée HDMI à leur barre de son, ce qui limite quelque peu l’intérêt de ce type de branchement.

Pour le reste, les constructeurs peuvent aussi intégrer un port Ethernet (pour les barres de son évolutives, par ajout d’enceintes supplémentaires comme Sonos et Samsung). Yamaha propose également de quoi connecter un caisson de basses externes. Samsung, LG et Philips ajoutent en plus un port USB.

La barre de son la moins bien lotie en termes de connecteurs est celle de Sonos, qui n’offre qu’une seule entrée optique. Les mieux équipée sont les modèles haut de gamme, comme la Yamaha YAS-2700 ou la Sony HT-ST5000, qui intègrent une entrée optique et trois connecteurs HDMI (de type 2.0), plus des prises coaxiale, RCA, jack et subwoofer externe…

A quoi sert la sortie HDMI ARC/eARC ?

A l’origine, la prise HDMI servait à transférer des données (image et son en haute définition) depuis un émetteur (console de jeu, platine DVD/Blu-ray, décodeur TV, disque dur multimédia, etc.) vers une télévision. Avec la technologie ARC (Audio Return Channel), cette liaison peut aussi fonctionner dans l’autre sens : transmettre le son de la TV (et des appareils connectés à ses prises HDMI) vers un système audio. Cela permet de simplifier les branchements.

Bien évidemment, il faut que les deux appareils (TV et barre de son en l’occurrence) soient équipés d’un connecteur HDMI ARC (la barre de son possède alors aussi une entrée HDMI). Dans ce cas, il suffit de connecter son lecteur Blu-ray, son ordinateur et/ou sa console de jeu en HDMI au téléviseur et d’utiliser la liaison ARC pour établir la connexion vers la barre de son.

Récemment, on a vu apparaître un nouveau type de connecteur, appelé eARC (pour enhanced ARC, ou ARC amélioré), qui permet d’exploiter une plus grande bande passante (37 Mbit/s) au travers de la connexion HDMI 2.1, afin de transmettre les bandes son très sophistiquées (7.1 non compressé) des standards Dolby True HD et DTS-HD et les derniers standards Dolby Atmos et DTS:X (l’ARC classique ne peut transmettre que les pistes audio en 5.1 au maximum). Comme toujours, le téléviseur et la barre de son doivent supporter ce nouveau connecteur.

Quid des modes DSP

Les barres de son sont munies d’un processeur spécialisé dans les traitement de signaux audio (Digital Sound Processor, DSP), grâce auxquels elles peuvent modifier le son reçu, pour le restituer de différents manières.

Le mode Surround va donner de l’ampleur au son des films, alors que le mode Musique va tenter d’optimiser les traitements pour jouer vos pistes audio avec plus de finesse. Activez l’option Clear Voice est les voix des acteurs seront boostées afin de mieux les entendre. Le mode Nuit permet de profiter au mieux de son film sans pour autant réveiller ses enfants.

Une autre fonction peut s’avérer pratique lorsqu’on regarde la télévision. Appelée Univolume chez Yamaha, elle permet d’éviter les désagréables sautes de volume lorsqu’on regarde la TV, entre les films et la publicité.

Bluetooth/Apt-X/NFC, quelle connectique sur les barres de son ?

Toutes les barres de son sont compatibles Bluetooth, pour écouter la musique des tablettes et smartphones. En revanche, seules quelques unes sont estampillées NFC, dont la Sony HT-CT60BT.

De même, le codec haute qualité Apt-X est encore peu répandu sur les barres de son. Il est par exemple supporté par la Philips HTL5140, la Denon DHT-S514, la Focal Dimension et la Yamaha YSP-2500.

Dans certains cas, la technologie Bluetooth est un moyen pratique de récupérer – sans fil – le son provenant d’une télévision. Encore faut il que celle-ci soit récente et de la même marque que la barre. LG et Samsung autorisent ce mode de communication.

Du Wi-Fi sur une barre de son ?

Si la Playbar n’est équipée que d’une unique entrée numérique optique, c’est que la grande partie de l’écosystème développé par Sonos repose sur sa technologie multiroom, qui elle même se base sur le réseau Wi-Fi d’une habitation. Seul problème, si – en marge de l’écoute de vos morceaux de musique préférés – vous désirez regarder un film, puis jouer à la console de jeu, il faut jongler avec les câbles optique ou investir dans un commutateur optique…

Avec sa barre HW-MS650, Samsung offre plus de flexibilité, avec du Bluetooth, du Wi-Fi pour son système multiroom et plusieurs entrées / sorties…

D’autre part, une fois connectée en Wi-Fi à votre box Internet, une barre de son peut facilement être pilotée par un smartphone ou une tablette, via une application qui offre généralement la possibilité d’accéder à des services comme Spotify, Deezer, Qobuz et de d’écouter les Web radios.