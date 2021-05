Batman et Robin : Arnold Schwarzenegger a touché une somme énorme pour jouer Mr Freeze

Crédit : Warner Bros.

Après être passé entre les mains expertes de Tim Burton, Batman a dû attendre Batman Begins pour retrouver ses lettres de noblesse au cinéma. Le personnage sera de nouveau mis en scène dans The Batman et un tournage éprouvant pour Robert Pattinson. Sans oublier que Ben Affleck est passé par là dans Batman v Superman et Justice League. Les fans tentent quant à eux d’oublier deux horribles adaptations mises en scène par Joel Schumacher, Batman Forever et Batman et Robin. Le second long-métrage met notamment en scène le personnage de Mr Freeze, incarné par Arnold Schwarzenegger. Et pour enfiler le costume du super-vilain, l’éternel Terminator a touché un énorme chèque : une somme qui donne le tournis !

Une trame qui aurait pu être prometteuse

Mr Freeze aurait pu être un bon personnage… – Crédit : Warner Bros.

Il y a des adaptations de comics qu’on préfère oublier, Batman et Robin est de celles-ci. Arnold Schwarzenegger aurait pu éviter ce fiasco critique dans sa carrière, Batman Forever sorti deux ans avant ayant été une immense douche froide. Mais il semblerait que l’acteur, connu pour Total Recall, Predator et Terminator ait répondu à l’appât du gain. Car malgré des critiques très négatives pour Batman Forever, le long-métrage a été un immense succès commercial. Suffisant pour motiver la mise en chantier d’une suite.

Sur le papier, Arnold Schwarzenegger aurait pu incarner l’un des plus grands méchants du paysage cinématographique de DC Comics. Un peu avant la sortie de Batman et Robin, Mr Freeze a eu droit à un reboot de sa trame de fond, le faisant devenir l’un des plus solides méchants de l’univers. Mais Joël Schumacher a décidé de suivre une autre voie, préférant se concentrer sur une énorme bouffonnerie et comptant sur l’argent pour rameuter les plus grandes stars de l’époque, comme Arnold Schwarzenegger.

Un million de dollars par jour de tournage

Et comme l’explique THR, Arnold Schwarzenegger a été payé un million de dollars par jour de tournage. On parle de douze heures par jour, comptant le maquillage et le temps passé sur son siège. En tout, l’acteur a empoché 25 millions de dollars. Un salaire plutôt confortable lorsque l’on connait le désastre qu’a été Batman et Robin, enterrant le Chevalier Noir au cinéma pour de nombreuses années avant sous retour sous la houlette de Christopher Nolan.

Source : ScreenRant