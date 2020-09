The Flash : Le Batman de Ben Affleck pourrait mourir

Ben Affleck sera de retour dans The Flash – Crédit : Warner Bros.

Le DCEU prend une tournure inédite, la Warner ayant de nouveaux plans pour son univers connecté DC Comics. Désormais, plusieurs dimensions coexistent, avec une multitude de versions des personnages. Ainsi, Michael Keaton reprendra son rôle de Batman des films de Tim Burton, tandis que Robert Pattinson incarnera le Chevalier Noir, tout comme Ben Affleck. The Flash, réalisé par Andrés Muschietti et prévu pour le 2 juin 2022, s’intéressera justement au multiverse du DCEU. Et dans ce film, le Batman de Ben Affleck pourrait bien mourir, selon certaines informations de Wegotthiscovered.

The Flash, clap de fin pour le Batman de Ben Affleck ?

Le Bruce Wayne de Ben Affleck serait le mentor de The Flash – Crédit : Warner Bros.

Source de rumeurs depuis un moment, le retour de Ben Affleck en Batman dans The Flash a finalement été officialisé. Un personnage que l’acteur apprécie énormément, puisque à la direction d’un stand-alone du Chevalier Noir, finalement abandonné. Projet récupéré par Matt Reeves avec une approche réaliste, dans un autre univers DC Comics, et une première bande-annonce dévoilée.

Et selon Wegotthiscovered, The Flash pourrait mettre en scène la mort du Batman de Ben Affleck, franchissant une nouvelle étape dans le DCEU. Bruce Wayne jouerait le rôle de mentor du personnage, fatigué et usé, comme dans Batman v Superman, au destin tragique. Wegotthiscovered explique également que Ben Affleck souhaite faire ses adieux, après s’être éloigné du DCEU suite à des circonstances qui lui ont échappé. Tout le monde se rappellera de l’échec commercial et critique de Justice League, qui comptera un nouveau montage de Zack Snyder, ayant enterré les plans de la Warner. The Flash serait donc un moyen, pour Ben Affleck, de briller une dernière fois en tant que Batman avant de passer le flambeau.

Un univers connecté pour le DCEU

Shazam! met l’accent sur un univers fantastique – Crédit : Warner Bros

La Warner l’a confirmé lors de son premier FanDome, entièrement en ligne. DC Comics, au cinéma, est un multiverse. Entendre par là que plusieurs versions des personnages, mais également leurs univers, coexistent, et que ces derniers pourront se croiser.

L’un des univers favorise notamment une approche réaliste, avec Joker et The Batman, tandis que celui de la Justice League (Man of Steel, Shazam!, Aquaman…) est beaucoup plus fantastique. Deux versions du DC Comics qui continueront à être explorées avec le temps et les projets. D’autres héros emblématiques seront introduits, comme la venue possible de Supergirl dans le nouveau montage de Justice League.

Et il en faudra, de bons films, pour concurrencer ceux du MCU, qui connaissent un vrai carton. Plusieurs long-métrages super-héroïques arriveront ces prochaines années pour les deux écuries !

