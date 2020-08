Batwoman : l’actrice Ruby Rose explique pourquoi elle a quitté la série DC

En mai dernier, Ruby Rose créait la surprise en annonçant qu’elle quittait la série Batwoman, après une saison seulement. L’actrice y jouait pourtant l’héroïne de la série Kate Kane. Trois mois plus tard, Rose explique enfin pourquoi elle a pris cette décision.

Warner Bros. Television, The CW

À l’époque de cette annonce, l’actrice était restée très mystérieuse sur les raisons de son départ. Elle avait en effet simplement remercié la production de Batwoman, sans donner aucune information sur ce qui l’a motivée à abandonner son rôle principal dans la série. Beaucoup ont cependant immédiatement évoqué une blessure que Rose avait subie sur le tournage de la première saison. Et ces derniers avaient raison, puisque l’actrice confirme aujourd’hui que cet événement a influencé en partie sa décision.

« Je me remettais toujours de mon opération. J’ai été opérée et 10 jours plus tard, je suis allée travailler, ce qui n’était peut-être pas la meilleure idée. La plupart des gens prennent environ un mois ou trois mois de congé avant de retourner au travail, donc cela a certainement rendu les choses encore plus difficiles. », a-t-elle confié dans une récente interview.

Ruby Rose ne voyait plus son avenir en tant que Batwoman

Mais cet accident n’est pas la seule raison qui a poussé Ruby Rose à mettre sa cape et son masque de super-héroïne au placard. L’actrice semble avoir d’autres projets personnels, au sujet desquels elle ne donne cependant pas plus de détails. « Ce n’était pas tellement [la blessure], surtout parce qu’après avoir terminé, nous n’avons pas pu finir le vrai final à cause du COVID. Vous savez, vous avez le temps en quarantaine et en confinement de penser à beaucoup de choses. Différentes choses et ce que vous voulez accomplir dans la vie et ce que vous voulez faire. », a-t-elle déclaré.

Visiblement, Batwoman ne correspondait donc pas à l’idée que Ruby Rose se faisait de sa carrière. Le mois dernier, les créateurs de la série ont annoncé que l’actrice Javicia Leslie serait la nouvelle héroïne du show. Celle-ci n’incarnera cependant pas Kate Kane, mais un tout nouveau personnage original du nom de Ryan Wilder.

Source : HEROIC HOLLYWOOD