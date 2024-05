Friends quitte Netflix : où retrouver l’intégral de la série culte en streaming ?

© NBC

De nombreuses séries, films et documentaires quittent régulièrement Netflix, comme c’est le cas sur les autres plateformes de SVOD. Évidemment, certains départs font beaucoup plus de déçus que d’autres. On peut dire sans trop s’avancer que celui de Friends causera un gros pincement au cœur des fans.

La série culte quitte le catalogue de Netflix dès le 1ᵉʳ juillet prochain après quasiment 10 ans de disponibilité sur la plateforme de streaming. Rassurez-vous, vous pourrez retrouver l’intégral du show sur un autre service de streaming.

Friends quitte Netflix pour Max, l’intégral de la série à retrouver très bientôt en streaming

Il vous reste encore quelques semaines pour partager le quotidien de Chandler, Joey, Monica, Ross, Rachel et Phoebe sur Netflix. Après cette date, regarder les épisodes de Friends ne relèvera heureusement pas du parcours du combattant.

La série culte est toujours diffusée sur TFX le dimanche après-midi. Malheureusement, TF1+ ne propose pas les épisodes en replay, mais il existera bientôt une autre solution pour regarder l’intégral de Friends selon vos propres disponibilités.

En effet, Netflix perd les droits de diffusion pour le plus grand bonheur de HBO. Vous pourrez donc retrouver tous les épisodes de Friends sur la plateforme Max, disponible en France le 11 juin prochain. Reste à savoir si les dix saisons seront disponibles dès cette date ou au 1ᵉʳ juillet, quand la série ne sera plus accessible sur Netflix. Notez que Max propose déjà l’intégral de la sitcom aux États-Unis.

Quoi qu’il en soit, la plateforme de streaming devrait rassembler de nombreux fans dès son lancement dans l’Hexagone. Posséder une série culte comme Friends dans son catalogue représente un atout essentiel pour attirer des abonnés et devrait aider Max à performer.

Impossible de savoir pendant combien de temps la sitcom restera sur Max, mais l’intégral de Friends pourrait bien repasser chez Netflix dans quelques années.