Zatanna, une nouvelle héroïne DC au cinéma ?

Les films des univers de comics ont besoin de se renouveler. Alors que Marvel a déjà une longue liste de nouveaux personnages pour sa phase 4, DC est aussi à la recherche de nouveaux héros pour le grand écran. Parmi eux, on retrouverait bientôt le personnage de Zatanna.

Crédit : DC Comics

Zatanna n’a encore jamais été incarnée au cinéma. Mais cela pourrait bientôt changer. Selon les sources de DCEU Mythic, DC développerait en ce moment un film entièrement consacré à l’héroïne. Ce long-métrage pourrait donc voir le jour avant les projets dédiés aux héroïnes Batgirl et Supergirl, qui seraient toujours en discussion chez le studio.

Zatanna est apparue pour la première fois dans les comics en 1964. Elle est la fille d’un grand magicien, dont elle a hérité les pouvoirs. Zatanna peut notamment se téléporter, communiquer avec les autres par la pensée, ou encore faire disparaître des objets. Elle utilise souvent une baguette magique, dans ses spectacles et dans sa vie de super-héroïne.

DC : Harley Quinn bientôt de retour dans un nouveau film

Zatanna aura droit à son film solo

Selon DCEU Mythic, le fim solo consacré à Zatanna ne sera pas lié à la série Justice League Dark qui serait en préparation pour la plateforme HBO max. Pourtant, l’héroïne serait bien un des personnages principaux du show. Sur le petit écran, Zatanna a été vue dans plusieurs séries animées telles que Batman: The Animated Series, Justice League Unlimited, ainsi que dans Smallville et Young Justice. Le personnage a été incarné et doublé par plusieurs actrices différentes, on ignore donc quel interprète décrochera le rôle au cinéma.

À ce jour, DC n’a pas encore confirmé l’existence de ce film. On pourrait cependant en apprendre plus lors de la convention en ligne DC FanDome, qui aura lieu le 22 août prochain. L’éditeur devrait en effet faire plusieurs annonces concernant l’avenir des comics, mais aussi des films et séries du DCEU.

Batman : Ben Affleck prêt à renfiler le costume ?

Source : FLICKERING MYTH