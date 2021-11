Benjamin Gates 3 : le script du troisième volet serait en cours d’écriture

Nicolas Cage sur l’affiche du film Benjamin Gates et le Livre des Secrets, sorti en 2007 (Crédits image : Disney)

L’acteur Nicolas Cage a incarné Benjamin Gates dans deux films, un « protecteur » de trésors nationaux. Gates utilise son intelligence et sa connaissance de l’histoire des États-Unis pour percer des mystères incroyables… en usant de méthodes pas vraiment conventionnelles. Après avoir volé la Déclaration d’Indépendance américaine dans Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, sorti en 2004, il est allé jusqu’à kidnapper rien de moins que le Président des États-Unis dans Benjamin Gates et le Livre des Secrets, sorti en 2007. Mais c’est toujours pour la bonne cause.

À lire aussi > Disney+ s’offre une série Benjamin Gates, mais « avec un casting beaucoup plus jeune »

National Treasure, une franchise Disney au point mort dans « l’enfer du développement » depuis plus de 10 ans

La franchise Benjamin Gates (National Treasure, en anglais), produite par Disney, semblait pourtant prometteuse après ces deux premiers films. Benjamin Gates est une sorte de mélange d’Indiana Jones, de McGyver et de prof d’histoire américaine. Il fait preuve d’astuce pour contourner les règles avec des moyens limités, avec des adversaires prêts à tout pour l’incriminer pour leurs crimes. Aux côtés de Nicolas Cage, on retrouve aussi dans les deux films Jon Voight (Anaconda, Mission Impossible 1), Diane Kruger (Inglorious Bastards, Troie) et Justin Bartha (trilogie des Very Bad Trip).

En 2013, six ans après la sortie de Benjamin Gates 2, le producteur Jerry Bruckheimer avait révélé que le scénario du troisième était toujours en cours d’écriture. Une façon de dire qu’il était coincé dans « l’enfer de la pré-production » d’Hollywood (« Development Hell », en anglais), un endroit où il ne fait pas bon être quand on est un film. Négociations compliquées sur les salaires des acteurs, nouvelles priorités de Disney (le producteur du film)… la préparation du volet 3 est ainsi au point mort depuis plus de dix ans.

Benjamin Gates 3 : le scénario n’est pas écrit, mais les fans sont convaincus qu’il révéléra « le mystère de la page 47 »

Mais des indices récurrents sont venus réveiller la possibilité d’une reprise de la franchise. Chris Bremner, le scénariste de Bad Boys 3 (avec Will Smith et Martin Lawrence) a ainsi révélé début 2020 lors de la sortie de ce dernier film qu’il travaillait sur la suite de Benjamin Gates. Le producteur Jason Reed a confirmé que la longue attente pour le troisième volet des aventures du chasseur de trésors américain était liée au manque d’intérêt financier par rapport à d’autres franchises Disney comme Pirates des Caraïbes ou Star Wars. Enfin, Jerry Bruckheimer a confirmé que Benjamin Gates 3 était en production, ainsi qu’une série Disney+ en 10 épisodes basée sur les films et mettant en vedette un casting plus jeune.

Comme le film serait en cours d’écriture, on en sait bien sûr très peu sur l’intrigue du troisième volet de Benjamin Gates. Cependant, les fans de la franchise sont convaincus qu’un élément devrait réapparaître : la page 47 du livre présidentiel des secrets, un carnet bourré de secrets d’État que Gates a obtenu en kidnappant le Président. Ce dernier, peu rancunier, lui a révélé à la fin du second volet qu’il ferait bien de « s’intéresser à la page 47 » du carnet avant de le remettre où il l’a trouvé. Une sorte d’ordre présidentiel à demi-mot pour que Gates se lance à la poursuite d’un nouveau mystère qui dévoilera une nouvelle facette excitante et inattendue de l’histoire américaine.

Source : Screenrant