Disney+ : la série sur Benjamin Gates est officielle avec 10 épisodes pour la première saison

Benjamin Gates et le Livre des Secrets (2007) – Crédit : Disney

La série Disney+ basée sur Benjamin Gates fait parler d’elle depuis déjà presque un an. En effet, le producteur Jerry Bruckheimer avait annoncé en mai 2020 que le script du pilote était déjà prêt. Après plusieurs mois de silence radio, Disney+ confirme officiellement le reboot des films de Benjamin Gates sous la forme d’une série télévisée. La plateforme de streaming vient de donner le feu vert pour les 10 épisodes de la première saison. Le casting de la série sera totalement différent des films avec des personnages plus jeunes.

Benjamin Gates passera le flambeau à une jeune de 20 ans

Nos confrères de Deadline ont rapporté que : « la série explore les questions d’actualité de l’identité, de la communauté, de la paternité historique et du patriotisme, racontées du point de vue de Jess Morales, une DREAMer de vingt ans qui, avec son groupe diversifié d’amis, se lance dans l’aventure de sa vie pour découvrir sa mystérieuse histoire familiale et retrouver un trésor perdu ». À titre d’information, le titre de DREAMer fait référence à un immigrant mineur entré illégalement sur le territoire américain qui bénéficie d’un moratoire de deux ans avant son expulsion.

La série Disney+ sera réalisée par Mira Nair qui est notamment connue pour ses films sur la société indienne. En 1988, son film « Salaam Bombay! » avait d’ailleurs été nommé pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. En tout cas, la série ne suivra donc pas les aventures du célèbre Benjamin Gates incarné par Nicolas Cage dans les films, mais celles d’un nouveau personnage féminin plus jeune.

De plus, la série basée sur Benjamin Gates sera écrite par Marianne et Cormac Wibberley qui avaient également participé à l’écriture des deux films, Benjamin Gates et le Trésor des Templiers en 2004 et Benjamin Gates et le Livre des Secrets en 2007. Selon Deadline, d’autres scénaristes connus vont bientôt rejoindre le couple pour l’écriture du scénario de la série, mais nous ne savons pas encore de qui il s’agit.

Enfin, la série Disney+ sur Benjamin Gates n’a aucune date de sortie pour le moment. Nous n’avons également pas d’information supplémentaire sur le casting. Le projet n’en est encore qu’à ses débuts. Nous devrions en savoir davantage dans les prochains mois. D’ailleurs, le troisième opus de la saga est toujours attendu.

Source : Slash Gear