Black Adam : le plus puissant personnage DC Comics est présent

C’est comme si Dwayne Johnson était inarrêtable. L’ancien catcheur enchaîne les gros projets, n’hésitant pas à partager les blessures de sa carrière. Après des années à se demander quelle écurie allait rejoindre The Rock, ce dernier intègre finalement le DCEU en tant que Black Adam. Une date de sortie est même officielle ! Pour endosser le costume du personnage, l’entraînement de Dwayne Johnson repousse ses limites comme il l’admettait en interview. Et aujourd’hui, nouveau teaser pour les fans. En marge du Super Bowl et après la vidéo de Sonic 2, on découvre Dr Fate. Un personnage menant la Justice Society of America (JSA).

Pierce Brosnan enfile le costume du Dr Fate !

C’est Pierce Brosnan, éternel James Bond, qui enfile le costume du Dr Fate. Et la Warner souhaite poursuivre le DCEU puisque ce teaser dévoile la présence du personnage dans Black Adam mais se concentre également sur The Flash, Aquaman 2 et The Batman. Même si rappelons que le long-métrage sur Bruce Wayne n’intègre pas l’univers connecté !

Le Dr Fate est le plus puissant des personnages DC Comics. Pour résumer, il s’agit d’un être immortel capable de créer des dieux, rien que ça. Une personne omnisciente conscient du multivers et qui peut le détruire. Le héros campé par Pierce Brosnan peut même voyager dans le temps, les dimensions, manipuler les âmes, changer d’apparence, etc.

Et d’autres personnages présents dans la vidéo

Cette vidéo dévoile d’autres personnages issus de la JSA. Comme le montre la publication ci-dessus, Black Adam met en scène Hawkman, Cyclone et Atom Smasher. Le teaser confirme qu’un gros programme est prévu par le long-métrage pour étoffer un DCEU en perte de vitesse. Car depuis le départ de Zack Snyder, l’univers connecté peine à progresser.

Avec Dwayne Johnson comme pilier, la Warner mise gros !

