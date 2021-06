Black Adam : une préparation intense pour Dwayne Johnson

Annoncé depuis de longues années, Black Adam va enfin se dévoiler sur écran géant. Nouveau personnage de l’univers DC, il sera campé par le charismatique Dwayne Johnson. Si le film a mis aussi longtemps à voir le jour, c’est en partie à cause de l’agenda surchargé du comédien. Et de la préparation que demandait le rôle. En effet, Johnson s’est astreint à un entraînement physique intense. Cela reste encore aujourd’hui pour la star le moment le plus difficile de sa carrière.

Black Adam : une préparation intense pour Johnson – Crédit : DC

C’est sur les réseaux sociaux que Johnson a partagé cette dure réalité auprès de sa communauté. Mais son abnégation a fini par payer et prendre le dessus sur la dureté d’un tel exercice.

Un entraînement de haut-vol !

Entraînement sportif à outrance, régime drastique et contrôle hydrique : préparer Black Adam n’a visiblement pas été une sinécure pour le comédien. En effet, le personnage symbolise le champion de tous les dieux. Son apparence doit donc être aussi impeccable qu’impressionnante. Mais cette préparation sera, semble t-il, amortie sur de longues années.

En effet, DC semble prêt à capitaliser à fond sur ce nouveau personnage en lui offrant de nombreux films. C’est en tout cas ce que laisse entendre Dany Garcia, productrice exécutive. « Nous voulons en faire plein. Nous sommes très contents de notre relation de long terme avec DC Comics sur cette licence » révèle ainsi cette dernière à la presse. Mais tout cela dépendra bien évidemment du succès du premier opus et des retombées financières. Pour l’heure, le tournage se déroule sans encombres. En effet, un protocole ultra strict a été mis en place pour éviter les mauvaises surprises et les retards. Ainsi la majorité du casting et des équipes techniques a du se faire vacciner pour rejoindre le tournage.

De son côté, Johnson s’amuse à exacerber la curiosité des fans sur ce nouveau projet. Le comédien dévoile chaque jour des clichés du tournage, allant même jusqu’à révéler une partie de son costume. Si tout se passe au mieux, Black Adam sortira en juillet 2022. Et ce personnage pourrait voler la vedette aux autres héros de l’univers DC. Il faudra encore s’armer de patience pour en avoir le cœur net !

