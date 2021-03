Dwayne Johnson énumère toutes les blessures physiques de sa carrière

Dans sa carrière au cinéma, Dwayne Johnson a réalisé énormément de cascades lui-même. Histoire de démystifier son image de colosse invincible, l’acteur a dévoilé la liste de ses blessures. Et une chose est sûre : ces dernières sont nombreuses, en plus d’avoir l’air (très) douloureuses…

La magie du cinéma, c’est d’être capable de modifier la réalité et les images. Le maquillage est souvent utilisé et peut donner du ventre à Chris Hemsworth dans Thor ou rendre Keanu Reeves beaucoup plus musclé. Elle permet également de réaliser des cascades dangereuses sans un faux pas, comme dans la franchise Fast & Furious, qui livrera un final en deux parties comme Avengers: Infinity War et Endgame. Parmi les acteurs de la licence, on trouve Dwayne Johnson/The Rock, connu pour sa carrure et ses prouesses physiques. Mais grâce à la magie du cinéma, vous ne savez pas que l’homme se blesse parfois : c’est un être humain comme les autres ! Histoire de démystifier son image, Dwayne Johnson a dressé une liste de ses blessures et… ça a l’air de faire mal.

Le corps de Dwayne Johnson a énormément souffert

The Rock : un surnom qui se mérite. Dwayne Johnson en est la preuve, avec son mètre 96 pour 120 kilos de muscles. L’homme, apprécié pour sa gentillesse, a réalisé de nombreuses cascades pour des films d’action : Fast & Furious, Jumanji, San Andreas, Voyage au centre de la terre… Et comme Dwayne Johnson est un humain comme les autres, quoique largement mieux entraîné sur un plan sportif que la plupart des gens, des blessures peuvent arriver.

Dans une publication Instagram, l’homme qui incarnera prochainement Black Adam, antagoniste de Shazam, pose avec une vive blessure. Des broches et clips sont accrochés à sa peau, alors que l’acteur est allongé, face contre terre. Ce dernier énumère alors ses nombreux problèmes musculaires dans sa carrière et attention, vous allez grincer des dents…

Quatre chirurgies du genou

Déchirement du quadriceps du bassin

Déchirement de l’adducteur du bassin

Chirurgie après une triple hernie

Rupture du tendon d’Achille

Reconstruction totale de l’épaule

Trois hernies discales lombaires

Deux ruptures du disque en bas du dos

Ces blessures étonnent peu. Si Dwayne Johnson ne réalise pas 100% de ses cascades, l’homme en assure une grande partie au nom de sa spécialité : les prouesses physiques.

Quid de Tom Cruise, l’expert des cascades ?

On attend maintenant la liste des blessures de Tom Cruise. L’acteur qui ira prochainement dans l’espace pour tourner un film, comme les russes, est connu pour réaliser toutes ses cascades. S’accrocher à un avion qui décolle, sauter d’un toit à l’autre et escalader un building à Dubaï… La liste est plutôt longue, en plus d’être impressionnante. Il ne fait aucun doute que Tom Cruise a dû passer, à plusieurs reprises, par la case hôpital.

