Black Friday MSI : jusqu’à -35 % de réduction sur une sélection de PC portables !

Pour le Black Friday, MSI frappe fort avec des réductions impressionnantes jusqu’à -35% sur ses PC portables. Que vous soyez gamer, créatif ou professionnel en quête d’un ultrabook performant, c’est l’occasion parfaite pour dénicher des modèles haut de gamme à prix cassé.

Parmi les offres les plus alléchantes, trois modèles se démarquent avec des remises substantielles, de quoi upgrader votre matériel sans exploser votre budget :

MSI Prestige 14 Evo B13M-435FR : le compagnon idéal des professionnels nomades

Le MSI Prestige 14 Evo B13M-435FR, actuellement proposé à 999€ au lieu de 1 299€, est un ultrabook élégant et performant. Doté du processeur Intel® Core™ i7-13700H de 13e génération et de 32 Go de mémoire LPDDR5, il assure une grande fluidité pour les tâches multitâches. Son écran de 14 pouces en résolution FHD+ (1920 x 1200) avec une couverture 100 % sRGB offre une qualité d’image précise, parfaite pour les créatifs et les professionnels qui travaillent sur des projets visuels.

Avec sa légèreté (1,49 kg) et sa compacité (17,9 mm d’épaisseur), ce modèle est idéal pour les déplacements. Il est également équipé de la technologie Dynamic Cooler Boost pour un refroidissement optimal, et de ports Thunderbolt™ 4 pour des transferts de données rapides et la connexion de plusieurs écrans externes. Sécurisé avec TPM 2.0, une caméra infrarouge et un lecteur d’empreintes, il combine efficacité et sécurité.

MSI Pulse 17 AI C1VGKG-058FR : une bête de gaming et de création

Pour les gamers et créateurs exigeants, le MSI Pulse 17 AI C1VGKG-058FR est en promotion à 1 999€ au lieu de 2 399€ avec en prime le Bundle 20ème anniversaire offert. Ce modèle impressionne par sa puissance, embarquant un processeur Intel® Core™ Ultra 7 155H et une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 avec 8 Go de mémoire GDDR6, idéale pour les jeux récents et les applications de création.

Son grand écran 17 pouces QHD+ (2560 x 1600) avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une couverture 100 % DCI-P3 offre des couleurs vives et des images ultra-fluides, pour une immersion totale dans les jeux et les vidéos. Avec 32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To, il est prêt pour des performances multitâches sans compromis. Le Pulse 17 est également doté de la technologie Cooler Boost 5, assurant un refroidissement optimal même pendant les sessions intensives. Son clavier rétroéclairé RGB personnalisable via Mystic Light ajoute une touche de style à vos sessions de jeu.

MSI Katana 15 B13VEK-1697FR : un excellent rapport qualité-prix pour les gamers

Pour ceux qui recherchent un PC gaming à un prix abordable, le MSI Katana 15 B13VEK-1697FR est une offre à ne pas manquer, disponible à 999€ au lieu de 1 149€. Équipé d’un processeur Intel® Core™ i5-13420H de 13e génération et d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 avec 6 Go de mémoire GDDR6, ce modèle est idéal pour les jeux et applications courants.

Son écran 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz garantit des images fluides et des couleurs précises, essentielles pour le gaming. Avec 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go, le Katana 15 propose un excellent équilibre entre puissance et stockage. Sa technologie de refroidissement Cooler Boost 5 et son clavier gaming à 4 zones de rétroéclairage RGB en font un choix parfait pour les gamers à la recherche de performances fiables sans se ruiner.

MSI marque le Black Friday avec des offres irrésistibles sur une sélection de PC portables adaptés à divers profils d’utilisateurs. Avec des remises jusqu’à -35 %, c’est le moment de saisir l’opportunité et de vous équiper d’un ordinateur puissant, que ce soit pour le travail, la création ou le gaming. Ne manquez pas ces offres limitées !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.