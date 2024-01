Le casque gamer JBL bénéficie d’une réduction exceptionnelle chez Boulanger

Si vous recherchez un casque gaming tout en ayant un budget limité, voici une offre durant les soldes chez Boulanger à ne pas rater. En effet, le casque Quantum 910 passe à 179,99 € au lieu de 249,99 €. Pour découvrir ce modèle performant, il va falloir faire vite car le stock est limité.

Ce performant casque gamer JBL est à un prix abordable chez Boulanger

Vous avez certainement l’habitude de voir des bons plans JBL concernant des enceintes nomades mais sachez que la marque propose d’autres produits. Actuellement, chez Boulanger, c’est ce casque destiné aux gamers qui voit son prix chuter considérablement puisqu’il passe à seulement 179,99 € au lieu de 249,99 €. Toutefois, avant de vous décider, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques de ce produit concerné par les soldes d’hiver.

Ce casque gamer JBL Quantum propose tout d’abord un confort appréciable grâce à des coussinets en mousse à mémoire de forme et à un poids léger qui vous permettra de le conserver longtemps sur votre tête. Il est également équipé de la technologie d’audio-spatial, une fonctionnalité de virtualisation qui permettra de profiter d’un son 3D. Pour accéder à plus de paramètres et de personnalisation, la présence d’un égalisateur via le logiciel Quantum Engine sera un véritable point fort.

Selon l’utilisation que vous allez en faire, sachez que ce modèle est compatible avec les PC, MAC, PS4, PS5 ainsi que la Nintendo Switch et la Xbox. Une dongle USB sans fil ainsi qu’un câble audio de 3,5 mm sont inclus.

Toutefois, si ce modèle ne correspond pas à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs casques gamer ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de passer à l'étape du paiement.