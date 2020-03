Black Widow : la sortie en salles du film retardée

Crédit : Marvel Entertainment

Black Widow est un film très attendu du MCU, surtout depuis qu’on a découvert la troisième bande-annonce explosive il y a quelques semaines. Le film revient sur le passé de la Veuve Noire avant qu’elle devienne le superhéros que l’on connaît et qu’elle rejoigne l’équipe des Avengers. Le MCU risque de souffrir des impacts de la pandémie de Covid-19 cette année. Pour cette raison, la sortie d’un tel blockbuster le 29 avril prochain est très improbable. Même Netflix a dû suspendre tous ses tournages aux États-Unis et au Canada en attendant que la situation s’améliore.

Les impacts de Covid-19 se font ressentir dans le monde du cinéma

Comme nous vous l’avons annoncé un peu plus tôt dans la journée, le Centre national du cinéma réfléchit sur la possibilité que les films sortent directement sur les services de VOD. En effet, les cinémas de France seront fermés pendant une durée d’un mois au minimum. Durant toute cette période, aucun film ne pourra sortir donc c’est une bonne idée de les rendre accessibles depuis le confort et la sécurité des foyers des spectateurs.

Il est tout à fait possible que tous les films et séries du MCU finissent par être repoussés. Disney a déjà annulé la sortie de Mulan et de Les Nouveaux Mutants. De plus, les tournages des trois nouvelles séries Disney+ (The Falcon and the Winter Soldier, Loki et WandaVision) sont suspendus pour le moment.

La sortie de Black Widow a de fortes « chances » d’être repoussée

Le 4 mars dernier, Deadline mentionnait que le film Black Widow serait repoussé au 24 novembre. Cependant, il n’y a encore rien d’officiel et donc le film pourrait sortir bien plus tôt une fois que les choses reviennent à la normale. Il faut aussi préciser que non seulement le Coronavirus impacte les tournages actuels des films, mais il risque aussi de complètement décaler les débuts de production d’autres films Marvel. Un tel impact aurait des conséquences négatives dans l’industrie du cinéma.

Espérons que la CNC trouve une solution pour que les Français puissent continuer à profiter des longs-métrages même si les salles de cinéma restent strictement fermées pendant quelque temps. Quoi qu’il en soit, nous vous tiendrons au courant de la nouvelle date de sortie de Black Widow, si la sortie est bel et bien décalée. En attendant, découvrez la quatrième et dernière bande-annonce riche en émotions publiée depuis le 9 mars.

Source : TechRadar