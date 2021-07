Black Widow : l’une des faiblesses de Loki l’a aidé à vaincre un ennemi

Plus intelligente que ses ennemis, Black Widow a su manipuler Loki avec brio dans le passé. Une technique également utilisé dans son film solo…

Black Widow est douée lorsqu’il s’agit de jouer avec l’égo de ses adversaires – Crédit : Marvel Studios

Black Widow est l’occasion pour le Marvel Cinematic Universe (MCU) de répondre à pas mal de questions. Se déroulant avant Civil War, le long-métrage est le premier préquel de Marvel Studios. Il s’agit également du lancement de la quatrième phase du MCU sur grand écran. Une phase déjà entamée sur Disney+ avec WandaVision, Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki. Et c’est justement une faiblesse du dieu de la malice qu’a utilisé Natasha Romanoff dans Black Widow. Contre Dreykov, l’héroïne a utilisé son égo pour obtenir des informations.

Attention, les lignes qui suivent révèlent un moment clé de l’intrigue de Black Widow.

L’ego des adversaires de Black Widow, leur plus grande faiblesse

Black Widow a manipulé Loki dans le passé – Crédit : Marvel Studios

Retour en 2012, au moment du premier Avengers. Loki se trouve dans l’Héliporteur du SHIELD et sa présence divise les super-héros. Le dieu de la malice est interrogé par Natasha Romanoff mais révèle son plan par erreur. Il souhaite réveiller Hulk pour qu’il attaque le vaisseau avec Clint Barton. Pour découvrir ses projets, Black Widow utilise l’ego du demi-frère de Thor. Une technique aussi employée par l’héroïne dans son long-métrage.

Natasha Romanoff s’adresse au dirigeant de la Salle Rouge, Dreykov, après avoir découvert qu’il est toujours vivant suite aux événements de Budapest. Prisonnière, elle ne peut rien faire puisque mise HS. L’héroïne assène à l’homme qu’il adore s’attaquer aux jeunes femmes sans défense. Et comme Loki, les insultes de Natasha Romanoff agacent Dreykov. Un personnage décrit comme orgueilleux.

Elle se moque de lui, le poussant à révéler son projet et l’étendue de l’influence de la Salle Rouge. Dreykov se livre à propos des agents contrôlés par l’esprit. Après s’être servi de Dreykov, l’héroïne prononce les mêmes mots qu’à Loki dans Avengers : « Merci pour votre coopération ».

Sans même utiliser la force, Black Widow arrive à découvrir les plans de Dreykov, trop vaniteux. Dans une pirouette, l’héroïne arrive à se libérer.

Cette scène prouve que Black Widow est plus qu’une simple machine à tuer. L’héroïne est capable de réagir avec sang-froid et terrasser ses ennemis avec les mots. Natasha Romanoff, dans le passé, a manipulé Loki et réitère avec Dreykov.

Source : CBR