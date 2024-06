Deadpool & Wolverine : Logan affronte son pire ennemi dans un extrait après 24 ans d’attente

Logan affrontera Dents-de-Sabre dans Deadpool & Wolverine comme le montre un nouvel extrait

Il s’agit d’un nouvel affrontement entre les deux personnages, 24 ans après le premier film X-Men

Tyler Mane reprend même son rôle du premier film X-Men dans Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine arrivera prochainement dans les salles de cinéma et pour l’occasion, Hugh Jackman renfile le costume de Wolverine. Contrairement à ce qu’il avait annoncé, Logan n’est pas son dernier film dans la peau du mutant, Ryan Reynolds l’ayant convaincu de rempiler une dernière fois. En attendant la sortie du long-métrage, une vidéo nous dévoile un affrontement entre le X-Men et l’un de ses ennemis les plus célèbres après 24 ans d’attente.

Logan et Dents-de-Sabre se retrouvent dans Deadpool & Wolverine

Ce célèbre ennemi, c’est Victor Creed aka Dents-de-Sabre. L’antagoniste a un passé commun avec Wolverine et leur dernière lutte remonte au film X-Men dans les années 2000, premier épisode de la franchise cinématographique. Comme le montre l’extrait ci-dessous, le personnage a aussi eu droit à une refonte en termes d’esthétique pour se rapprocher des comics, comme Logan avec son costume jaune. Bien évidemment, on s’attend à un combat plus gore et plus humoristique que dans le long-métrage d’il y a 24 ans.

La joie est d’autant plus au rendez-vous chez les fans que Tyler Mane, qui joue Dents-de-Sabre dans le premier film X-Men, reprend ici son rôle. Il s’agit donc des acteurs originaux qui reviennent en 2024 pour le plus grand plaisir de la communauté. Et il y a fort à parier que pour l’occasion, ce combat nous offrira de belles chorégraphies. Du moins si l’on en croit la première bande-annonce de Deadpool & Wolverine qui est réalisé par Shawn Levy à qui l’on doit Free Guy.

C’est le 24 juillet 2024 que Deadpool & Wolverine arrive dans les salles françaises. Le film est aussi l’occasion pour Disney, désormais maison mère de la Fox qui détient les droits des X-Men, d’ajouter la X-Force au Marvel Cinematic Universe. Reste à savoir si ce nouvel épisode, après des années d’attente, aura droit au même succès que les deux précédents.