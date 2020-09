Black Widow sortirait directement sur Disney+, Disney attend les chiffres de Mulan

Black Widow, proposé directement sur Disney+ ? Une possibilité évoquée et reposant sur les résultats financiers de Mulan.

Et si Black Widow passait directement par la case SVOD ? – Crédit : Marvel Studios

La pandémie de Covid-19 est passée par là et, avec elle, des conséquences pour le secteur cinématographique. Certains distributeurs ont décidé de repousser leurs films, comme le prochain James Bond qui a sa nouvelle date, en plus d’un trailer. D’autres ont fait le choix d’une méthode de distribution inédite, comme Disney avec Mulan. Car le live-action de l’été n’est disponible que sur Disney+, à la location, et arrivera le 4 décembre en France (ne demandant qu’un abonnement au service de SVOD). Un modèle économique que Disney pourrait bien appliquer à Black Widow, prochain film du MCU. D’après Wegotthiscovered, la multinationale américaine attend les retours de l’exploitation de Mulan sur Disney+ pour se décider.

Disney adopte-t-il une nouvelle méthode de distribution ?

La diffusion de Mulan, directement sur Disney+, n’a pas fait que des heureux. Vendu comme un blockbuster estival, le film était censé amener énormément de spectateurs dans les salles. En étant diffusé directement en SVOD, cette décision a provoqué la colère des exploitants, souhaitant à remplir les caisses après des mois difficiles pour cause de pandémie.

Et si Disney a assuré que Black Widow, premier opus de la Phase 4 du MCU, serait diffusé dans les salles, il est possible que la société de production en décide autrement. D’après un nouveau rapport, la société attend de voir les résultats financiers de Mulan sur Disney+. Un film vendu à 29,99 dollars dans le monde. Somme considérée élevée, mais que Disney justifie par la dimension familiale de Mulan, et donc plusieurs spectateurs devant l’écran.

Heureusement, il reste une lumière d’espoir pour les fans du MCU. Le Septième art semble reprendre des couleurs avec notamment Tenet de Christopher Nolan qui s’affiche comme l’un des films les plus rentables de 2020 avec 150 millions de dollars en mois de deux semaines. Preuve que les spectateurs sont prêts à se déplacer pour les gros films comme Black Widow, après une première sortie retardée.

Tout sera donc question de rentabilité pour Disney avant de rendre sa décision, selon Wegotthiscovered.

Une plate-forme salutaire pour Disney

Disney+ est rapidement devenu incontournable – Crédit : Marvel Studios

Avec le lancement de Disney+ en novembre, Disney ne pouvait pas mieux tomber. Car sa plateforme lui permet de sauver les meubles alors que le cinéma connaît des chiffres de fréquentation très bas. Sans oublier que la plateforme aura glané énormément de nouveaux abonnés venus passer le temps pendant le confinement. Et des séries fortes, comme The Mandalorian, qui possède une date pour la diffusion de sa seconde saison.

Proposer directement Black Widow sur Disney+ semble tout de même une solution que Disney souhaite éviter. Il s’agit-là d’un film important pour le MCU, amorçant la Phase 4 et le remplacement de Scarlett Johansson dans le rôle de l’héroïne. Sans oublier que, se déroulant avant Avengers: Infinity War et Endgame, Robert Downey Jr. y sera présent. Le génie serait même à l’origine de la création de TaskMaster, antagoniste de Black Widow.

Avec son casting 4 étoiles, son importance dans la chronologie Marvel au cinéma, les chances que Black Widow sorte au cinéma restent tout de même élevées.

En attendant une potentielle communication de Disney, sa date de sortie est toujours fixée au 28 octobre 2020.

Source : Wegotthiscovered