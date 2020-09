James Bond : ultime bande-annonce et date de sortie pour Mourir peut attendre

Dernière bande-annonce pour Mourir peut attendre – Crédit : Universal Pictures, MGM

Daniel Craig enfilera une ultime fois le costume de James Bond dans Mourir peut attendre, réalisé par Cary Joji Fukunaga (True Detective). Et pour le célèbre agent secret britannique, dont le personnage pourrait être repris par Idris Elba, cette dernière mission sera compliquée. Car le héros est désormais père de famille et doit faire face à un ennemi incarné par Rami Malek (Mr Robot) qui pourrait s’en prendre à ses proches. Alors pour James Bond, plus rien ne sera jamais comme avant, comme nous le révèle la dernière bande-annonce de Mourir peut attendre. Et l’occasion de découvrir la nouvelle date de sortie du film, repoussée pour cause de pandémie.

Une bande-annonce finale généreuse pour Mourir peut attendre

Dans son ultime trailer, long de 2 minutes 30, Mourir peut attendre fait monter d’un cran la tension avant la sortie de l’ultime incarnation de James Bond par Daniel Craig. Un long-métrage repoussée, suite à la pandémie de Covid-19, et une nouvelle date de sortie française : le 11 novembre 2020.

Mourir peut attendre révèle également de nouveaux éléments de son intrigue :

James Bond a quitté son service et mène une vie paisible en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami, Felix Leiter de la CIA, se présente pour demander de l’aide. La mission pour sauver un scientifique kidnappé va être beaucoup plus risquée que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant doté d’une nouvelle technologie, dangereuse.

Un film présenté comme « la mission qui change tout » pour James Bond, avec un nouvel ennemi, Safin, incarné par Rami Malek. D’autres personnages seront présents, comme Blofeld, joué par Christoph Waltz, ennemi de James Bond dans Spectre. Il semblerait que les hommes devront collaborer pour vaincre la nouvelle menace que représente Safin. La française Léa Seydoux, également introduite dans Spectre, est au casting.

Lashana Lynch jouera quant à elle Nomi, nouvel agent 00 qui prendra le relais de 007. Quant à Ana de Armas (Blade Runner 2049), l’actrice sera Paloma, agent de la CIA qui aidera Bond et Nomi.

D’autres films repoussés pour cause de Covid-19

Mulan a également été repoussé – Crédit : Disney

Si le Covid-19 est passé par là et provoqué le report de Mourir peut attendre, d’autres films sont également concernés. Pour Tenet, de Christopher Nolan, la Warner aura notamment fait le choix du 26 août dernier.

Mulan sera quant à lui diffusé directement sur Disney+, gratuit pour les abonnés et une date de sortie officialisée pour la plate-forme de SVOD. Toujours côté Disney, c’est Black Widow qui a été décalé, mais sera bien diffusé au cinéma et des informations déjà connues sur son synopsis. Et pour Star Wars, il faudra compter un retard d’une année pour la prochaine trilogie.

Source : Denofgeek