Black Widow : Tony Stark (Iron Man) serait à l’origine du super-vilain Taskmaster

Black Widow est le prochain film du MCU, qui enclenchera la quatrième phase de l’univers connecté. Un long-métrage dont beaucoup d’informations sont désormais connues, entre intrigue, passation entre Scarlett Johansson et Florence Pugh, date probable de sortie, Covid-19 oblige… Aujourd’hui, c’est une nouvelle information qui nous arrive à propos du super-vilain de Black Widow : Taskmaster. Il y aurait un lien étroit entre l’antagoniste de Natasha Romanoff et… Stark Industries !

Tony Stark responsable de la naissance d’un autre super-vilain ?

Tony Stark n’a pas chômé depuis plus de dix ans de MCU et aura crée, malgré lui, un nombre incalculable de super-vilains. Entre Ultron dans le seconde Avengers, Mysterio, et même Scarlet Witch et Quicksilver avant que ces derniers ne passent du bon côté. Et selon une information interne de We got this covered, Taskmaster posséderait énormément de technologies conçues par Stark Industries.

Selon We got this covered, Taskmaster a tout simplement volé les technologies de Stark Industries. Ce qui pourrait expliquer la présence de Robert Downey Jr. à la distribution, les faits se déroulant avant Avengers Endgame, qui a eu droit à sa version jeu vidéo rétro 16-Bit.

Tony prêterait donc un coup de main, malgré lui, à Taskmaster dans l’exécution de ses plans.

Un ennemi capable de s’adapter

Si le Taskmaster est un ennemi si redoutable pour Black Widow et son équipe, c’est que ce dernier est capable de s’adapter à son adversaire.

Le super-vilain peut reproduire les mouvements d’autres héros, mais également prévoir les coups, ce qui lui donne un coup d’avance. Seul héros que le personnage ne peut copier, Deadpool, dont le créateur souhaite un film sur Cable, jugé trop imprévisible.

Mais Taskmaster est d’autant plus redoutable qu’en plus des mouvements, ce dernier possède la capacité de copier également les armes de ses adversaires. Et l’on parle d’armes redoutables, comme le bouclier de Captain America ou l’arc de Hawkeye.

En plus de Taskmaster, Black Widow pourrait faire face à un autre super-vilain, Thaddeus Thunderbolt Ross, alors que l’acteur William Hurt a été aperçu sur le tournage.

