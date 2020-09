The Mandalorian Saison 2 : on connaît enfin sa date de sortie sur Disney+

La saison 2 de The Mandalorian a sa date de diffusion ! – Crédit : Lucasfilm

L’univers Star Wars étend son univers sous l’égide de Disney. Après une première trilogie, le studio prévoit trois nouveaux films principaux, malheureusement reporté suite à la pandémie de Covid-19. Des films qui devraient mettre en scène un nouvel ennemi, remplaçant alors Palpatine.

Mais Star Wars poursuit également son chemin sur le petit écran, avec des séries déjà prévues pour Disney+, parmi lesquelles Obi-Wan, qui a révélé son intrigue. Une plate-forme de SVOD qui connaît déjà le succès grâce à The Mandalorian, dont la première saison a été globalement saluée, notamment grâce à la présence du « Baby Yoda ». Et aujourd’hui, la série Star Wars officialise une date pour la saison 2.

The Mandalorian saison 2 arrive dans moins d’un mois

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

C’est le compte officiel de The Mandalorian qui l’officialise : la saison 2 sera diffusée le 30 octobre sur Disney+.

Le tweet ne précise pas la façon dont seront diffusées les épisodes, mais il y a fort à parier que la plate-fore garde sa formule d’un par semaine. Une stratégie payante pour fidéliser les spectateurs (et les pousser à poursuivre l’abonnement).

Au niveau de l’intrigue, The Mandalorian joue une nouvelle fois la carte du mystère, comme avec la présence surprise de Baby Yoda pour la première saison. Seules informations connue : Moff Gideon devrait avoir une place plus importante, Rosario Dawson incarnera Ahsoka Tano et Temuera Morrison sera Boba Fett.

The Mandalorian est sans aucun doute la meilleure vitrine, à l’heure actuelle, de Disney+. Une série si populaire qu’une saison 3 est déjà en préparation, avant même que la seconde soit diffusée. Une saison 2 qui devrait explorer un peu plus les origines du fameux Darksaber.

Disney+ étoffe un peu plus son catalogue

Wandavision est l’une des séries prévues pour Disney+ – Crédit : Marvel Studios

Avec son abonnement accessible, 6,99 €/mois ou 69,99 €/an, Disney+ a tout du concurrent rotor, nouvellement venu sur le marché de la SVOD. Suffisamment pour mettre des bâtons dans les roues à ce Netflix, leader du marché.

Mais Disney+, en plus de Star Wars, peut compter sur ses autres programmes forts, parmi lesquels les classiques Disney, Pixar, le catalogue de la Fox ou encore Marvel, plus populaire que jamais. Deux séries sont d’ailleurs prévues, tandis que d’autres ont déjà été officialisées : Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, qui a déjà son premier teaser, Wandavision, Loki, Hawkeye, What if… ?, She-Hulk et Moon Knight.

