Blade Runner 2049 : harcelée par Ridley Scott, Sean Young balance !

Si Rachel apparaît un bref instant dans Blade Runner 2049, c’est grâce à la magie des effets spéciaux. Et c’est précisément ce qui semble agacer la comédienne Sean Young. Interviewée par le Daily Beast, Young n’y va pas avec le dos de la cuillère et n’hésite pas à s’en prendre à Ridley Scott directement. Malgré les années, l’actrice ne semble toujours pas avoir digéré ce choix artistique, plus que discutable selon elle. Young a marqué au fer rouge Blade Runner, avec le personnage iconique de Rachel, l’assistante d’Eron Tyrell.

Sean Young n’a pas dit son dernier mot – Crédit : The Ladd Company

Visiblement, la comédienne aurait été la cible favorite de Ridley Scott, victime de harcèlement sexuel et moral. Elle prend enfin la parole et ne compte pas en rester là !

Sean Young balance ses quatre vérités !

Concernant Blade Runner 2049, la comédienne clame haut et fort combien elle pense que « ce film est une merde« , selon ses propres mots. Mais ce sont ses révélations sur le tournage du premier opus qui font froid dans le dos. Car l’expérience semble avoir été plus que douloureuse pour la comédienne. Le scénario prévoyait de nombreuses scènes d’amour avec Harrison Ford. Mais en refusant les avances de Ridley Scott, Young s’est rapidement retrouvée dans une situation délicate sur le tournage.

« Ridley Scott voulait sortir avec moi. Il a essayé à plusieurs reprises, de manière insistante, mais je n’ai jamais voulu. Puis il a commencé à fréquenter Joanna Cassidy, l’interprète de Zhora. Je me suis sentie libérée. Mais le moment des scènes d’amour est arrivé. Ridley me lance ce qui ressemble à un grand doigt d’honneur, en demandant que ces scènes soient agressives. Je me suis demandée pourquoi faut-il qu’il agisse comme ça? C’était une revanche puérile et lamentable » témoigne ainsi Sean Young.

Depuis cet épisode, Scott a définitivement tourné le dos à la comédienne. Alors que cette dernière n’a jamais rien dit, se montrant respectueuse de son travail et de sa carrière. Mais son absence de Blade Runner 2049 au profit d’une simple apparition en effets spéciaux ne passe toujours pas ! « Je n’ai rien pu faire. Ils savaient que le public serait frustré si je n’apparaissais pas. Et je devais me taire. J’ai signé un contrat juteux et ils ont offert 30 secondes à mon personnage. Ils ont même donné un job à mon fils dans les effets spéciaux. Et moi j’ai accepté » révèle ainsi la comédienne au fil de sa confession.

Depuis les années 2000, la carrière de Young n’est plus ce qu’elle était. Alors cette revanche lui vaudra t-elle les honneurs d’Hollywood ? Rien n’est moins sûr. En attendant, la comédienne ne compte plus se laisser faire et entend que tout le monde puisse enfin prendre la parole sur ses propres expériences.

