Star Wars : Daisy Ridley appréhende son retour dans la saga en tant que Rey

Alors que les séries ont pris le pouvoir ces dernières années, Star Wars est loin d’avoir dit son dernier mot au cinéma. Parmi les films annoncés, les fans attendent notamment avec impatience celui qui sera centré sur Rey et la reconstruction de l’Ordre Jedi, 15 ans après la chute du Premier Ordre. A quelques mois du début de tournage, son interprète Daisy Ridley ne cache pas son appréhension dans les colonnes de Total Film.

Alors que son personnage sera au cœur de l’intrigue, l’actrice est consciente que l’eau a coulé sous les ponts depuis ses premiers pas dans la franchise étoilée. “Honnêtement, j’ai eu des moments où je me disais : ‘Je ne sais pas si je me souviens de ce que j’ai fait [en tant que Rey]’. C’est vraiment étrange“, confie l’actrice qui s’attend à collaborer avec “une équipe totalement différente”.

Daisy Ridley va renfiler sa tenue de Jedi

D’autant qu’elle ne sera plus la plus jeune comédienne comme lors de la prélogie. “Je serai probablement l’une des adultes, alors qu’à l’époque, j’étais la plus jeune sur le plateau, ce qui est un sentiment étrange”, explique-t-elle. Même si elle s’attend à du changement, Daisy Ridley aimerait tout de même retrouver des têtes connues lors du tournage du film réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy :

“Evidemment, de nombreuses personnes ont changé, mais beaucoup sont restées tout au long de la trilogie, et il y avait quelque chose de merveilleux et de réconfortant dans cela. Mais je n’en sais rien. Tout reste à voir. J’espère que cela semblera naturel d’une certaine manière, mais aussi – je ne sais pas – qu’il s’agira d’une nouvelle aventure. J’espère que ce sera un peu des deux.”

Outre le film sur Rey, d’autres productions Star Wars ont été confirmées. Les fans attendent notamment avec impatience la sortie du film The Mandalorian & Grogu qui devrait débarquer au cinéma le 20 mai 2026. Le long-métrage avec Ridley pourrait également sortir dans le courant de l’année 2026.