Gladiator 2 : voici les premières images de la suite tant attendue du chef-d’œuvre de Ridley Scott

Après 24 ans d’attente, Gladiator 2 dévoile enfin ses premières images. Ridley Scott nous replonge dans la Rome antique avec une suite attendue qui promet action et émotions. Cette fois, l’histoire suit Lucius, le fils de Lucilla, dans une nouvelle quête de vengeance et de gloire.

L’attente touche à sa fin pour les fans de Gladiator, le film culte de Ridley Scott sorti en 2000. Les premières images de la suite, sobrement intitulée Gladiator 2, ont enfin été dévoilées, révélant une reconstitution épique de la Rome antique. Même si cette suite n’était pas forcément réclamée par les spectateurs, elle suscite néanmoins une vive curiosité.

Gladiator 2 : les premières images de la suite tant attendue

Ridley Scott, réalisateur emblématique, reprend les rênes pour ce nouveau chapitre. Après avoir remporté six Oscars avec le premier opus, Scott a longuement mûri ce projet, qui a traversé diverses phases de production et de réécriture avant d’aboutir.

L’histoire de Gladiator 2 se déroule vingt ans après les événements du film original et suit les aventures de Lucius, le fils de Lucilla. Ridley Scott a confirmé que Maximus, incarné par Russell Crowe, était bien le père de Lucius, ajoutant une dimension émotionnelle et intrigante à cette suite.

Dans ce nouvel opus, Lucius, interprété par Paul Mescal, cherche à tracer sa propre voie dans un monde en proie à des luttes de pouvoir et à des intrigues politiques. Connie Nielsen revient dans son rôle de Lucilla, tandis que le casting s’enrichit de nouvelles figures majeures telles que Pedro Pascal dans le rôle du général Acacius, et Denzel Washington en marchand d’armes nommé Macrinus. Joseph Quinn et Fred Hechinger jouent les empereurs Caracalla et Geta, apportant une dynamique nouvelle et intense à l’intrigue.

À lire : Gladiator 2 : Comment Maximus était censé revenir à la vie ?

Les images dévoilées par Vanity Fair montrent un film visuellement somptueux, fidèle à l’esthétique du premier opus. John Mathieson, le directeur de la photographie de Gladiator, est de retour, garantissant, on l’espère, une qualité visuelle à la hauteur des attentes. Les fans du premier film pourront d’ailleurs reconnaître l’influence de l’original dans les costumes et les décors, avec notamment, l’armure iconique de Maximus.

Malgré les craintes légitimes des fans concernant une éventuelle déception — à l’instar de certaines préquelles d’autres sagas — tout semble indiquer que Ridley Scott a su préserver l’esprit de son œuvre. La sortie de la première bande-annonce est prévue pour le 9 juillet, et le film est attendu dans les salles obscures le 13 novembre 2024.