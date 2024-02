Bornes de recharge : et si le stationnement devenait payant ? Ce pays franchit le pas

© Mairie de Paris

Aux Pays-Bas, la ville de Haarlem a décidé de faire payer le stationnement aux bornes de recharge

Pour ne pas payer, les propriétaires de voitures électriques doivent disposer d’un permis de stationnement

Et si cette nouvelle mesure arrivait dans le reste de l’Europe, comme la France ?

L’Europe souhaite démocratiser la présence des bornes de recharge sur tout le continent. Dans ces endroits, le stationnement est gratuit puisque la voiture est stationnée plus longtemps qu’un plein d’essence classique. Mais les Pays-Bas ne l’entendent pas de cette oreille puisque depuis le 1er février 2024, il n’est plus possible de se garer gratuitement à une borne de recharge.

Les Pays-Bas font payer le stationnement dans la ville de Haarlem

Stationner gratuitement en rechargeant sa voiture électrique, la ville de Haarlem aux Pays-Bas y met fin. Dès ce 1er février 2024, les automobilistes doivent payer lorsqu’ils restent à un emplacement. Il y a toutefois une exception avec un permis de stationnement et d’autres règles qui entrent en jeu. Voici les principales :

Les propriétaires de voitures électriques qui ont un permis de stationnement pour une zone spécifique peuvent continuer à stationner gratuitement dans cette zone

dans cette zone Haarlem souhaite le partage de voitures électriques entre les habitants qui vivent près les uns des autres ou qui se connaissent.

Pour faciliter le partage de voiture, Haarlem permet aux personnes qui partagent une voiture électrique de demander une autorisation de stationnement commune

Bien évidemment, il s’agit là d’une ville des Pays-Bas et rien n’indique que ce ne sera jamais le cas en France. Les pays d’Europe du Nord n’hésitent pas à prendre des décisions radicales autour de la voiture électrique comme la fin des modèles thermiques à Stockholm, en Suède. Mais on peut toutefois se poser la question.

Et si la France faisait aussi payer le stationnement aux bornes de recharge ?

Après tout, des villes densément peuplées comme Paris pourraient céder à ce stationnement payant. La capitale française est réputée pour être une zone où se garer est très compliqué. Forcément, lorsque des voitures électriques restent longtemps sur une borne de recharge, parfois plusieurs jours, les autres automobilistes sont bloqués.

Sans oublier que le coût de la vie augmente et que de nouvelles mesures sont prises pour faire payer les automobilistes. Haarlem pourrait ouvrir la voie à d’autres villes européennes alors que le Vieux Continent va interdire la vente de voitures thermiques dans 11 ans. Durant ce laps de temps, il est possible que la France cède aux permis de stationnement pour les voitures électriques. Mais il ne s’agit que de spéculation face au cas des Pays-Bas.