Box fibre à 15,99 euros : Freebox Mini 4K ou Bbox must

Bouygues Telecom et Free proposent tous les deux des offres internet triple play pas chères avec la fibre optique. Laquelle choisir entre la Bbox Must et la Freebox Mini 4K ? Notre comparatif vous aide à y voir plus clair.

Quelle box internet pas chère choisir – Photo de Tim Samuel provenant de Pexels

Même après la rentrée, la guerre des box continue. Si vous souhaitez changer d’offre internet dans le but de réduire la facture, il n’est pas encore tard pour trouver des offres intéressantes sur le marché. Justement, Bouygues Telecom et Free proposent en ce moment leur box triple play en promo à 15,99 €/mois. La Bbox must comme la Freebox Mini 4K vous donne accès à l’internet via la fibre optique, la télévision avec un décodeur TV compatible Google TV et la téléphonie fixe avec des appels illimités. Alors, laquelle des deux choisir ?

À vous de décider selon vos besoins. Voici ce que contiennent chacune des deux offres :

La Freebox Mini 4K



La box internet de Free est facturée à 15,99 €/mois pendant la première année. Après, le prix passe à 34,99 €/mois. Mais étant donné que l’engagement est fixé à 1 an, vous pouvez résilier votre abonnement avant que le tarif change.

Pour Internet, la Freebox Mini 4K promet une connexion Très Haut Débit avec la fibre optique. On parle notamment ici d’un débit jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et jusqu’à 600 Mbit/s en envoi. En cas d’inéligibilité à la fibre optique, l’offre est disponible en version ADSL 2+ ou VDSL 2, laquelle fournit un meilleur débit que l’ADSL classique.

Pour l’offre télévisuelle, la Freebox Mini 4K met à disposition un décodeur qui fonctionne sous Android TV. Il donne accès à plus de 220 chaînes TV, mais aussi à Google Play pour profiter de plus de contenus et d’applications. Netflix, CANAL+ et Prime Video sont proposés en option. Naturellement, le décodeur est compatible 4K. Le décodeur TV s’accompagne en outre d’une télécommande vocale pour le contrôler.

Enfin, cette Freebox permet d’appeler en illimité vers les fixes de plus de 110 destinations.

La Bbox must



La box intermédiaire de Bouygues Telecom est affichée au même prix que celle de Free durant la première année, c’est-à-dire 15,99 €/mois. Par contre, elle est facturée plus chère après : 40,99 €/mois. Mais pour cette offre également, la durée d’engagement se limite à 1 an. Si vous trouvez le nouveau tarif trop cher, vous pouvez résilier afin de trouver une offre qui s’adapte mieux à votre budget.

Pour Internet, la Bbox must s’aligne sur la Freebox Mini 4K pour le débit descendant, avec un maximum de 1 Gbit/s. En revanche, elle fait légèrement mieux que son rival en ascendant en proposant un débit jusqu’à 700 Mbit/s. Une version ADSL de l’offre est aussi disponible au cas où vous ne seriez pas éligible à la fibre optique de Bouygues Telecom

Pour la TV, la Bbox must s’accompagne d’un décodeur TV Bbox 4K. Il permet d’accéder à plus de 180 chaînes TV et promet une expérience enrichie avec des applis diverses (Netflix, Prime Video, CANAL+…), une navigation simplifiée avec la télécommande et d’autres services inclus. Une excellente qualité d’image est aussi au rendez-vous grâce à la compatibilité 4K.

Enfin, le service de téléphonie inclus permet d’appeler en illimité vers les fixes et mobiles en France, ainsi que les fixes vers plus de 110 pays.

Alors, quelle offre choisir ?

Au regard des services proposés, La Freebox Mini 4K et la Bbox must sont toutes les deux intéressantes. L’avantage est néanmoins donné à :

La Bbox must pour l’internet via la fibre optique (un meilleur débit ascendant) ;

La Freebox Mini 4K pour l’offre télévisuelle (plus complète et plus de chaînes TV) ;

La Bbox must pour la téléphonie fixe (inclus des appels vers les mobiles en France) ;

La Freebox Mini 4K pour le tarif après la première année (34,99 € contre 40,99 €/mois).

Il ne vous reste plus qu’à choisir suivant vos besoins.