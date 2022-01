Breath of the Wild : un joueur arrive enfin à récolter la fameuse « flèche impossible »

Qu’il s’agisse des speedrunners, des moddeurs ou de celles et ceux qui cherchent encore des secrets, la communauté de The Legend of Zelda: Breath of the Wild est incroyable. Aujourd’hui, un joueur a enfin réussi à récupérer une flèche perchée dans le ciel qu’il était impossible de récolter.

La fameuse flèche © Capture d’écran YouTube / LegendofLinkk

Sur YouTube, le speedrunner Luke Steelman a réussi un pari assez fou : récolter une flèche électrique normalement « impossible » à récolter, située en dehors des limites du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Tout une cascade de glitchs pour récupérer une flèche oubliée par les développeurs

Tout comme Skyrim en son temps, The Legend of Zelda: Breath of the Wild est un jeu qui regorge de secrets et qui continue à nous surprendre, des années après son lancement. En plus de son excellente rejouabilité, le titre continue de fasciner les speedrunners, les moddeurs et tous les joueurs à la recherche de secrets, ou de zones cachées.

Et de zones cachées, justement, parlons-en. Dans Breath of The Wild comme dans tous les jeux, certains s’amusent à briser les murs invisibles et aller voir ce qu’il se passe en dehors des frontières préétablies par les développeurs. Dans ces endroits, on retrouve parfois quelques textures ou objets abandonnés, de véritables artefacts laissés volontairement ou non par les développeurs, comme le fameux coffre impossible, ouvert en 2021.

À lire : LEGO : cet impressionnant set Zelda Breath of the Wild est sur le point d’être commercialisé

C’était le cas de cette étrange flèche, perchée si haut dans le ciel que la plupart des joueurs n’avaient même idée de son existence. Le chasseur de glitch et speedrunner Luke Steelman, qui s’appelle LegendofLinkk en ligne, estime que cette flèche électrique spécifique avait été découverte vers avril 2021, près du sanctuaire Shi’Dagoz. Inatteignable et intouchable, elle faisait l’objet d’une véritable course depuis plusieurs mois chez certains joueurs, avec pour objectif d’être l’un des premiers à la récolter.

Après tout un ensemble de glitchs et de techniques aussi incroyables que déroutantes (un peu plus de 1100 essais, a priori) Steelman a finalement réussi à récolter la fameuse flèche. Jusqu’à présent, il est la seule personne à avoir réussi un tel pari. La vidéo, assez folle, est à retrouver ci-dessous.