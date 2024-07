Calendrier MotoGP 2024 : découvrez les dates et horaires des 20 Grands Prix

La saison 2024 de MotoGP bat son plein et il est bien difficile de savoir quel pilote va remporter le championnat pilote. Dans tous les cas, cette année comprend un total de 20 courses et nous arrivons déjà sur la deuxième moitié de saison. Découvrez toutes les dates et horaires des Grands Prix 2024 de MotoGP.

Depuis maintenant des décennies, le MotoGP est la catégorie reine des sports motocyclistes. Après 10 Grand Prix, la course au titre semble se jouer entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín. D’ailleurs, la pause estivale touche à sa fin et la saison va reprendre son cours. Pour rappel, cette dernière se compose d’un total de 20 Grands Prix dont le dernier prendra place au mois de novembre. Cependant, si l’on prend en compte les Sprints, cela fait un total de 40 courses à regarder en exclusivité sur Canal+. En effet, c’est cette chaîne qui dispose des droits de la MotoGP et de la Formule 1 en France.

Si l’hégémonie de Ducatti ne devrait pas être remise en cause cette saison, le championnat pilote s’annonce beaucoup plus serré. Comme prévu cette année 2024 est riche en rebondissements et en surprises. Enfin, notez l’absence du Grand Prix d’Argentine qui a été annulé. C’est pourquoi cette saison va se composer de 20 manches.

Dans cet article, nous allons vous donner le calendrier détaillé de cette saison 2024 de MotoGP. Plus dans le détail, nous vous indiquons les dates et horaires des différentes séances d’Essais libres, de Qualifications, de Sprints, de Warm-up et bien évidemment des Grands Prix. Pour rappel, tout comme pour la Formule 1, l’intégralité des événements prend place du vendredi au dimanche. Enfin, nous vous donnons également le nom du vainqueur de chaque course.

Certains horaires sont susceptibles de changer au cours de l’année, donc nous mettrons régulièrement à jour cet agenda.

🏍 Calendrier 2024 de MotoGP

Grand Prix du Qatar (circuit de Losail) du 8 au 10 mars Essais libres 1, vendredi 8 mars à 13h45 Essais, vendredi 8 mars à 18h00 Essais libres 2, samedi 9 mars à 12h00 Qualifications 1, samedi 9 mars à 12h40 Qualifications 2, samedi 9 mars à 13h05 Sprint, samedi 9 mars à 17h00 Warm-up, dimanche 10 mars à 13h40 Course, dimanche 10 mars à 18h00



Vainqueur : P. Bagnaia (Ducati)

Grand Prix du Portugal (circuit de Portimao) du 22 au 24 mars Essais libres 1, vendredi 22 mars à 11h45 Essais, vendredi 22 mars à 16h00 Essais libres 2, samedi 23 mars à 11h10 Qualifications 1, samedi 23 mars à 11h50 Qualifications 2, samedi 23 mars à 12h15 Sprint, samedi 23 mars à 16h00 Warm-up, dimanche 24 mars à 10h40 Course, dimanche 24 mars à 16h00



Vainqueur : J. Martín (Pramac)

Grand Prix des Amériques (circuit d’Austin) du 12 au 14 avril Essais libres 1, vendredi 12 avril à 17h45 Essais, vendredi 12 avril à 22h00 Essais libres 2, samedi 13 avril à 17h10 Qualifications 1, samedi 13 avril à 17h50 Qualifications 2, samedi 13 avril à 18h15 Sprint, samedi 13 avril à 22h00 Warm-up, dimanche 14 avril à 16h40 Course, dimanche 14 avril à 21h00



Vainqueur : M. Viñales (Aprilia)

Grand Prix d’Espagne (circuit de Jerez) du 26 au 28 avril Essais libres 1, vendredi 26 avril à 10h45 Essais, vendredi 26 avril à 15h00 Essais libres 2, samedi 27 avril à 10h10 Qualifications 1, samedi 27 avril à 10h50 Qualifications 2, samedi 27 avril à 11h15 Sprint, samedi 27 avril à 15h00 Warm-up, dimanche 28 mars à 09h40 Course, dimanche 28 mars à 14h00



Vainqueur : P. Bagnaia (Ducati)

Grand Prix de France (circuit du Mans) du 10 au 12 mai Essais libres 1, vendredi 10 mai à 10h45 Essais, vendredi 10 mai à 15h00 Essais libres 2, samedi 11 mai à 10h10 Qualifications 1, samedi 11 mai à 10h50 Qualifications 2, samedi 11 mai à 11h15 Sprint, samedi 11 mai à 15h00 Warm-up, dimanche 12 mai à 09h40 Course, dimanche 12 mai à 14h00



Vainqueur : J. Martín (Pramac)

Grand Prix de Catalogne (circuit de Barcelone) du 24 au 26 mai Essais libres 1, vendredi 24 mai à 10h45 Essais, vendredi 24 mai à 15h00 Essais libres 2, samedi 25 mai à 10h10 Qualifications 1, samedi 25 mai à 10h50 Qualifications 2, samedi 25 mai à 11h15 Sprint, samedi 25 mai à 15h00 Warm-up, dimanche 26 mai à 09h40 Course, dimanche 26 mai à 14h00



Vainqueur : P. Bagnaia (Ducati)

Grand Prix d’Italie (circuit de Mugello) du 31 mai au 2 juin Essais libres 1, vendredi 31 mai à 10h45 Essais, vendredi 31 mai à 15h00 Essais libres 2, samedi 1er juin à 10h10 Qualifications 1, samedi 1er juin à 10h50 Qualifications 2, samedi 1er juin à 11h15 Sprint, samedi 1er juin à 15h00 Warm-up, dimanche 2 juin à 09h40 Course, dimanche 2 juin à 14h00



Vainqueur : P. Bagnaia (Ducati)

Grand Prix des Pays-Bas (circuit de Assen) du 28 au 30 juin Essais libres 1, vendredi 28 juin à 10h45 Essais, vendredi 28 juin à 15h00 Essais libres 2, samedi 29 juin à 10h10 Qualifications 1, samedi 29 juin à 10h50 Qualifications 2, samedi 29 juin à 11h15 Sprint, samedi 29 juin à 15h00 Warm-up, dimanche 30 juin à 09h40 Course, dimanche 30 juin à 14h00



Vainqueur : P. Bagnaia (Ducati)

Grand Prix d’Allemagne (circuit de Sachsenring) du 5 au 7 juillet Essais libres 1, vendredi 5 juillet à 10h45 Essais, vendredi 5 juillet à 15h00 Essais libres 2, samedi 6 juillet à 10h10 Qualifications 1, samedi 6 juillet à 10h50 Qualifications 2, samedi 6 juillet à 11h15 Sprint, samedi 6 juillet à 15h00 Warm-up, dimanche 7 juillet à 09h40 Course, dimanche 7 juillet à 14h00



Vainqueur : P. Bagnaia (Ducati)

Grand Prix de Grande-Bretagne (circuit de Silverstone) du 2 au 4 août Essais libres 1, vendredi 2 août à 11h45 Essais, vendredi 2 août à 16h00 Essais libres 2, samedi 3 août à 11h10 Qualifications 1, samedi 3 août à 11h50 Qualifications 2, samedi 3 août à 12h15 Sprint, samedi 3 août à 16h00 Warm-up, dimanche 4 août à 10h40 Course, dimanche 4 août à 14h00

Grand Prix d’Autriche (circuit de Spielberg) du 16 au 18 août Essais libres 1, vendredi 16 août à 10h45 Essais, vendredi 16 août à à 15h00 Essais libres 2, samedi 17 août à 10h10 Qualifications 1, samedi 17 août à 10h50 Qualifications 2, samedi 17 août à 11h15 Sprint, samedi 17 août à 15h00 Warm-up, dimanche 18 août à 09h40 Course, dimanche 18 août à 14h00

Grand Prix d’Aragon (circuit d’Aragon) du 30 au 1er septembre Essais libres 1, vendredi 30 août à 10h45 Essais, vendredi 30 août à à 15h00 Essais libres 2, samedi 31 août à 10h10 Qualifications 1, samedi 31 août à 10h50 Qualifications 2, samedi 31 août à 11h15 Sprint, samedi 31 août à 15h00 Warm-up, dimanche 1er septembre à 09h40 Course, dimanche 1er septembre à 14h00

Grand Prix de Saint-Marin (circuit de Missano) du 6 au 8 septembre Essais libres 1, vendredi 6 septembre à 10h45 Essais, vendredi 6 septembre à à 15h00 Essais libres 2, samedi 7 septembre à 10h10 Qualifications 1, samedi 7 septembre à 10h50 Qualifications 2, samedi 7 septembre à 11h15 Sprint, samedi 7 septembre à 15h00 Warm-up, dimanche 8 septembre à 09h40 Course, dimanche 8 septembre à 14h00

Grand Prix d’Inde (circuit de Buddh) du 20 au 22 septembre Essais libres 1, vendredi 20 septembre à 08h15 Essais, vendredi 20 septembre à à 12h30 Essais libres 2, samedi 21 septembre à 07h10 Qualifications 1, samedi 21 septembre à 07h45 Qualifications 2, samedi 21 septembre à 08h15 Sprint, samedi 21 septembre à 12h00 Warm-up, dimanche 22 septembre à 07h40 Course, dimanche 22 septembre à 12h00

Grand Prix d’Indonésie (circuit de Mandalika) du 27 au 29 septembre Essais libres 1, vendredi 27 septembre à 04h45 Essais, vendredi 27 septembre à à 09h00 Essais libres 2, samedi 28 septembre à 04h10 Qualifications 1, samedi 28 septembre à 04h50 Qualifications 2, samedi 28 septembre à 05h15 Sprint, samedi 28 septembre à 09h00 Warm-up, dimanche 29 septembre à 04h40 Course, dimanche 29 septembre à 09h00

Grand Prix du Japon (circuit de Motegi) du 4 au 6 octobre Essais libres 1, vendredi 4 octobre à 03h45 Essais, vendredi 4 octobre à à 08h00 Essais libres 2, samedi 5 octobre à 03h10 Qualifications 1, samedi 5 octobre à 03h50 Qualifications 2, samedi 5 octobre à 04h15 Sprint, samedi 5 octobre à 08h00 Warm-up, dimanche 6 octobre à 02h40 Course, dimanche 6 octobre à 07h00

Grand Prix d’Australie (Phillip Island) du 18 au 20 octobre Essais libres 1, vendredi 18 octobre à 01h45 Essais, vendredi 18 octobre à à 06h00 Essais libres 2, samedi 19 octobre à 01h10 Qualifications 1, samedi 19 octobre à 01h50 Qualifications 2, samedi 19 octobre à 02h15 Sprint, samedi 19 octobre à 06h00 Warm-up, dimanche 20 octobre à 00h40 Course, dimanche 20 octobre à 05h00

Grand Prix de Thaïlande (circuit de Buriram) du 25 au 27 octobre Essais libres 1, vendredi 25 octobre à 05h45 Essais, vendredi 25 octobre à à 10h00 Essais libres 2, samedi 26 octobre à 05h10 Qualifications 1, samedi 26 octobre à 05h50 Qualifications 2, samedi 26 octobre à 06h15 Sprint, samedi 26 octobre à 10h00 Warm-up, dimanche 27 octobre à 04h40 Course, dimanche 27 octobre à 09h00

Grand Prix de Malaisie (circuit de Sepang) du 1er au 3 novembre Essais libres 1, vendredi 1er novembre à 02h45 Essais, vendredi 1er novembre à à 08h00 Essais libres 2, samedi 2 novembre à 03h10 Qualifications 1, samedi 2 novembre à 03h50 Qualifications 2, samedi 2 novembre à 04h15 Sprint, samedi 2 novembre à 08h00 Warm-up, dimanche 3 novembre à 03h40 Course, dimanche 3 novembre à 08h00

Grand Prix de Valence (circuit de Valence) du 15 au 17 novembre Essais libres 1, vendredi 15 novembre à 10h45 Essais, vendredi 15 novembre à à 15h00 Essais libres 2, samedi 16 novembre à 10h10 Qualifications 1, samedi 16 novembre à 11h50 Qualifications 2, samedi 16 novembre à 11h15 Sprint, samedi 16 novembre à 15h00 Warm-up, dimanche 17 novembre à 09h40 Course, dimanche 17 novembre à 14h00