Prix Netflix en janvier 2024 : quel abonnement choisir ?

Netflix vous fait de l’œil mais vous ne savez pas quelle offre correspond à votre situation et à votre budget ? Pour vous aider à choisir, nous vous avons concocté un guide complet qui répertorie les prix des différentes formules de la plateforme de streaming.

Après une période de creux, Netflix a repris des couleurs. La plateforme de SVOD a gagné plus de 13 millions d’abonnés supplémentaires lors du dernier semestre 2023, atteignant ainsi 260,28 millions d’abonnés au total. Force est de constater que la fin du partage de compte a porté ses fruits, permettant à l’entreprise de sortir du marasme dans lequel elle pataugeait laborieusement depuis quelque temps.

Autrefois seul maître à bord, Netflix doit désormais composer avec une grosse concurrence incarnée notamment par Disney+ et Prime Video. Le morcellement du marché de la SVOD fait logiquement douter les utilisateurs qui ont désormais l’embarras du choix. Certains sont en outre rebutés par les nouveaux prix de Netflix. Les tarifs ont effectivement beaucoup augmenté depuis la naissance de la plateforme. Les offres ont été profondément modifiées et la publicité a fait son apparition.

Pour vous aider à vous y voir plus clair, voici un guide complet des différentes formules.

💶 Quels sont les prix des différents abonnements de Netflix ?

En France, les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années. La dernière augmentation est survenue en octobre 2023 dans nos contrées. Voici la grille tarifaire en vigueur :

Standard avec publicités (FHD, 2 écrans) : 5,99 €/mois

(FHD, 2 écrans) : 5,99 €/mois Standard (FHD, 2 écrans) : 13,49 €/mois

(FHD, 2 écrans) : 13,49 €/mois Premium (Ultra HD, 4 écrans) : 19,99 €/mois

Netflix Standard avec pub

Comme son nom l’indique, le forfait Netflix Standard avec publicité inclut de la… publicité, d’où son tarif attractif de 5,99 € par mois. A ses débuts, cette offre permettait seulement de visionner vos contenus en définition standard (720p) sur un seul écran à la fois. Mais la formule avec annonces s’est améliorée en avril 2023. Désormais, les abonnés ont droit au Full HD (1080p) sur deux écrans à la fois.

Au niveau des concessions, il faut évidement composer avec les publicités, diffusées en début de programme et pendant le visionnage à raison de 4 à 5 minutes par heure. Elles durent chacune 10, 20 ou 60 secondes. Certains films et séries ne sont pas accessibles à cause de restrictions liées aux licences.

Pendant un temps, les abonnés ne pouvaient pas télécharger de contenus pour les regarder sans connexion. Cette fonctionnalité appréciée a finalement été ajoutée en novembre 2023.

Netflix Essentiel

Début décembre, Netflix a annoncé la suppression de la formule Essentiel. Il n’est donc plus possible d’y souscrire mais les abonnés existants pourront encore conserver leur abonnement pendant quelques mois. En effet, Netflix a annoncé que la formule Essentiel allait disparaître complètement sur les marchés où l’offre avec publicités était disponible. Le Canada et le Royaume-Uni seront les premiers pays à être privés de l’abonnement dès le second trimestre. Ils seront ensuite imités par d’autres pays dont la France.

Concrètement, les abonnés existants devront basculer sur les formules plus onéreuses ou sur le forfait avec publicités. Pour rappel, l’abonnement Essentiel coûte 10,99 euros par mois. Pour ce prix, vous disposez du service sur un écran à la fois en 720p.

Netflix Standard

Ce forfait est proposé au tarif de 13,49 euros par mois. Il vous permet de bénéficier d’une qualité accrue par rapport à l’offre Essentiel, les programmes étant diffusés en Full HD (1090p). Qui plus est, vous pouvez regarder vos contenus sur deux écrans simultanément.

L’offre s’adaptera parfaitement aux colocataires et aux couples désireux de visionner des programmes chacun dans leur coin. Vous avez la possibilité d’accueillir un abonné supplémentaire extérieur à votre foyer, moyennant un supplément de 5,99 euros par moi

Netflix Premium

Il s’agit de l’offre la plus chère dédiée aux familles nombreuses. Facturée 17,99 euros par mois et bientôt à 19,99 euros, elle permet de profiter du catalogue sur quatre écrans simultanément. Le tout en qualité Ultra HD (4K) et HDR si vous disposez des appareils compatibles.

Depuis peu, Netflix Premium est le seul abonnement qui inclut l’audio spatial. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux abonnés supplémentaire extérieurs à votre foyer, moyennant un supplément de 5,99 euros par mois et par tête.

👨‍👨‍👦‍👦 Est-il possible de partager son compte Netflix ?

Pendant de longues années, nombre d’utilisateurs ont profité de la plateforme en utilisant les identifiants d’un proche. Une pratique qui fait évidemment perdre beaucoup d’argent au N rouge. À tel point que Netflix a décidé de sévir contre le partage de compte. Une nouvelle politique décriée qui est désormais en vigueur aux quatre coins du globe. Et la France n’est pas épargnée.

Concrètement, le N rouge détecte quand un appareil utilise un compte en dehors de son foyer principal et lance un processus de vérification pour exclure les squatteurs. Il est cependant possible d’intégrer un membre supplémentaire à votre compte, moyennant 5,99 € par mois.

À noter que les membres additionnels n’ont pas les même droits (un appareil à la fois, un seul profil, pas de profil enfant).

🗓️ Netflix offre-t-il une période d’essai gratuite ?

Jadis, la plateforme offrait une période d’essai s’étalant sur 30 jours pour les nouveaux utilisateurs. Mais celle-ci a disparu en 2020. Désormais, les nouveaux abonnés ont une semaine pour demander un remboursement s’ils ne sont pas satisfaits par le service. Pour rappel, l’abonnement est sans engagement.

Accédez au site de Netflix .

. Vous pouvez aussi passer par l’application mobile ou l’application de votre smart TV.

Renseignez votre adresse e-mail et un mot de passe .

et un . Sélectionnez le forfait de votre choix.

de votre choix. Indiquez votre moyen de paiement (Carte de crédit ou de débit, ajout à la facture mobile, PayPal, code cadeau).

Vous avez également la possibilité de souscrire une offre en passant par votre abonnement box. Certains FAI proposent des offres intéressantes qui intègrent l’abonnement au N rouge. On vous détaille tout ça.

À lire > Netflix : qui offre le meilleur débit entre Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR ?

L’abonnement Essentiel est notamment inclus dans l’abonnement Freebox Delta (39,99 euros par mois la première année puis 49,99 euros). Il coûte 8,99€/mois avec la Freeboox Pop et la Freebox Revolution, soit le même prix que si vous souscrivez de manière classique au service de SVOD. Pour s’inscrire :

Connectez-vous à votre espace abonné.

Trouvez la section dédiée à la plateforme dans la rubrique Télévision > Netflix.

Appuyez sur le bouton Je profite de Netflix puis laissez vous guider.

puis laissez vous guider. Pour vous inscrire, vous pouvez également lancer l’application depuis l’interface de votre Freebox.

depuis l’interface de votre Freebox. Il est aussi possible d’y accéder en appuyant sur le bouton Netflix de votre télécommande ou en vous rendant sur la chaîne 130.

Que ce soit avec la Bbox must ou la Bbox ultym, vous pouvez ajouter l’option à votre abonnement au moment de votre inscription ou en cours de route. Il vous en coûtera 8,99 euros pour le forfait Essentiel, soit le même prix que si vous vous abonnez via le canal plus traditionnel. Pour s’inscrire :

Appuyez sur le bouton TV de la télécommande > Abonnements TV > Netflix.

Il est aussi possible de passer par votre espace client, section Mes options et services > Bouquets TV > Netflix .

> > . Autre alternative, lancez le processus depuis le canal 89.

Chez Orange, vous pouvez souscrire un abonnement au même prix. Mais il existe une offre intéressante si vous souhaitez également profiter du catalogue d’OCS. Optez pour le pack et vous ferez une économie de 2 euros par mois :

Pack OCS + Netflix Standard : 22,49€/mois

: 22,49€/mois Pack OCS + Netflix Premium : 26,99€/mois

Pour vous abonner avec votre compte Orange :

Accédez au canal 66 de votre TV puis activez l’abonnement. Son coût sera ajouté à votre facture mensuelle.

de votre TV puis activez l’abonnement. Son coût sera ajouté à votre facture mensuelle. Autre possibilité, appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande.

de votre télécommande. Dans la section Vidéo à la demande , accédez à la rubrique Pass vidéo > Netflix

, accédez à la rubrique > Vous pouvez aussi passer par la boutique sur le site d’Orange.

Rendez-vous dans la rubrique TV et divertissement > Bouquets TV > Netflix.

SFR propose d’associer votre abonnement Netflix avec le bouquet famille qui inclut une myriade de chaînes TV comme MCM, Paramount Channel, MTV, AB1, Histoire ou encore Game One.

Netflix Standard avec pub + Bouquet Famille : 5,99 €/mois au lieu de 15,99 €.

: 5,99 €/mois au lieu de 15,99 €. Netflix Standard + Bouquet Famille : 13,49 €/mois au lieu de 23,49 €.

Alternativement, il est possible de s’abonner à une formule au même prix que d’habitude. Pour s’inscrire :

Depuis votre espace client, trouvez la rubrique Options puis accédez à Chaînes et services TV > Cinéma & Séries .

puis accédez à > . Cliquez su r Netflix puis lancez la procédure.

puis lancez la procédure. Vous pouvez aussi vous inscrire depuis le canal 66 ou via la page d’accueil de votre décodeur TV.

Canal+ propose une offre intéressante baptisée Canal+ Ciné Séries. Pour 34,99 €/mois la première année (puis 45,99 €/mois), vous avez accès aux chaînes Canal ainsi qu’à une farandole de services de SVOD : Disney+, Paramount+, OCS et donc Netflix. Vous serez engagé sur 24 mois et disposerez de 30 jours pour changer d’avis.

Vous avez aussi la possibilité d’opter pour l’abonnement mensuel. Vous ne profiterez toutefois pas de la ristourne et paierez ainsi 45,99 € dès le premier mois de souscription. L’abonnement sera inaccessible sur votre box TV et vous n’aurez pas le droit de louer un décodeur Canal. Si vous avez moins de 26 ans, une ristourne de 50 % vous attend, l’abonnement chutant ainsi 22,99 €/mois.

Pour vous abonner :

Rendez-vous sur le site de Canal+ Boutique .

. Sélectionnez l’offre Canal+ Ciné Séries en cliquant sur le bouton rouge.

en cliquant sur le bouton rouge. Sélectionnez la formule de votre choix entre l’abonnement mensuel et l’abonnement 24 mois .

et . Vous n’aurez plus qu’à créer un compte Canal+ puis à indiquer un moyen de paiement

🎬 Quels sont les films et séries du catalogue de Netflix ?

Netflix regorge de films, séries et documentaires en tout genre. Le catalogue est évolutif, de nouveaux contenus étant ajoutés et supprimés régulièrement.

Parmi les séries les plus emblématiques, on peut citer Stranger Things, House of Cards, The Crown, Mindhunter, Narcos, Orange is the New Black, The Witcher ou encore Squid Game.

Coté films, la plateforme est truffée de créations originales comme Don’t Look Up : Déni Cosmique, The Irishman, Glass Onion, Elona Holmes, Roma, Marriage Story, La Ballade de Buster Scruggs.

La plateforme fourmille aussi de documentaires de qualité à l’instar de The Last Dance, Don’t F**k With Cats, Fluctuat Nec Mergitur, L’Arnaqueur de Tinder et Les rois de l’arnaque.

Cette liste est évidemment loin d’être exhaustive. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous dévoilons chaque mois l’ensemble des nouveautés (films, séries et documentaires). Vous pouvez consulter également notre panorama des meilleurs films geeks de Netflix ainsi que nos suggestions hebdomadaires.

