Découvrez la nouvelle minisérie FX “SHŌGUN” sur Disney+ avec un casting japonais 3 étoiles !

Plongez dans l’épopée de “Shōgun”, une série événement mêlant intrigue, passion et guerre dans le Japon de 1600, désormais disponible sur Disney+. On vous dit tout sur la nouvelle minisérie FX et son casting Premium ci-dessous.

Découvrir Shōgun sur Disney+

La tant attendue minisérie “Shōgun” est enfin disponible sur Disney+ depuis le 27 février ! Un moment fort pour tous les amateurs de drames historiques et de Japon. Adaptation du célèbre roman de James Clavell, la minisérie FX de 10 épisodes plonge en effet les spectateurs dans le Japon féodal de 1600, promettant une aventure captivante mêlant guerre civile, intrigues politiques et destins croisés.

Dans un contexte de guerre civile imminente, la minisérie suit l’histoire de John Blackthorne, un navigateur anglais dont le navire s’échoue sur la côte japonaise. Détenteur de secrets pouvant influencer le cours de l’histoire, Blackthorne se retrouve au cœur d’une lutte de pouvoir entre le seigneur Yoshii Toranaga et ses ennemis du Conseil des régents. Cette rivalité est compliquée par l’implication des prêtres jésuites et des commerçants portugais, ennemis de Blackthorne, qui voient leur influence menacée. La série explore également la relation complexe entre Toranaga, Blackthorne, et leur traductrice, Toda Mariko, une chrétienne de noble extraction. Entre devoir, foi et loyautés partagées, “Shōgun” offre un récit captivant de stratégie, d’identité et de survie dans un Japon à l’aube d’une nouvelle ère.

Découvrez la bande-annonce de la série dès maintenant :

Un casting japonais haut de gamme sans précédent pour une production américaine

Avec une sortie internationale, “Shōgun” s’annonce comme un incontournable de l’année, d’autant plus qu’elle propose un casting japonais très prestigieux. Tadanobu Asano y joue Kashigi Yabushige, un traître notoire et allié de Toranaga, tandis que Hiroto Kanai incarne Kashigi Omi, le jeune chef du village où échoue le navire de Blackthorne. Takehiro Hira prend le rôle d’Ishido Kazunari, bureaucrate et rival principal de Toranaga. Moeka Hoshi est Usami Fuji, une veuve en quête de sens, et Tokuma Nishioka joue le général Toda Hiromatsu, proche ami de Toranaga. Shinnosuke Abe interprète Toda Hirokatsu, le mari jaloux de Mariko, Yuki Kura est Yoshii Nagakado, fils de Toranaga, désireux de prouver sa valeur. Yuka Kouri et Fumi Nikaido complètent le casting en tant que Kiku, une courtisane célèbre, et Ochiba no Kata, la mère de l’héritier déterminée à protéger son fils contre Toranaga.

Aux côtés de la distribution, Justin Marks sert de directeur artistique et producteur exécutif avec Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, et Michael De Luca. Hiroyuki Sanada, jouant un rôle clé à l’écran, contribue également en tant que producteur, soulignant l’engagement de la série envers l’authenticité et la qualité de production sous l’égide de FX Productions.

Regarder la série sur Disney+

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.